Латвия: уклонение от военной службы может грозить тюремным сроком до 3 лет

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2 августа 2022, 17:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Молодых людей перед призывом в службу государственной обороны (СГО) будут обследовать семейные врачи, для призывников предусмотрены различные бонусы, а за уклонение от службы будет грозить до трех лет тюрьмы, говорится в сообщении Минобороны о введении СГО.

Минобороны направило сообщение о введении СГО министерствам финансов, внутренних дел, благосостояния, юстиции и здравоохранения для согласования. Из документа следует, что в течение пяти лет должна быть создана комплексная система призыва, предусматривающая выявление практически всех граждан мужского пола, достигших 18-летнего возраста, оценку их соответствия требованиям СГО и призыв на военную службу как можно большего числа граждан. В армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

СГО включает в себя три разных вида воинской службы - службу в частях Национальных вооруженных сил (НВС), в Земессардзе, специальную военную подготовку студентов вузов, а также альтернативную службу.

Для регистрации и призыва граждан на службу планируется создать новое учреждение государственного управления с региональными отделениями, а пока оно не начнет свою работу, эти функции будет обеспечивать НВС.

Для ведения регистра призывников должны максимально использоваться данные, уже имеющиеся у государства в других регистрах и системах. Планируется, что призывники, соответствующие требованиям, смогут выбрать подразделение НВС, наиболее соответствующее их способностям и интересам.

Что касается медицинских осмотров призывников, то планируется создать систему с критериями оценки, а заключение о здоровье молодого человека будет давать его семейный врач. Отрицательные решения будет оценивать специальная медицинская комиссия.

Планируется, что в 2028 году для службы в подразделениях НВС одновременно могут быть призваны до 6000 солдат. Кроме того, до 1200 солдат будут служить в Земессардзе и до 300 будут проходить специальную военную подготовку для студентов вузов. Граждане, которые не могут нести службу по своему мировоззрению либо религиозным убеждениям, смогут заменить ее альтернативной службой.

Минобороны планирует проводить два призыва в год.

Минобороны в настоящее время определило три категории лиц, которые не подлежат призыву. Во-первых, это те, кому не позволяет служить в армии состояние здоровья и наличие судимости. Во-вторых, это люди с двойным гражданством, которые проходили службу за границей, в-третьих - выпускники профессиональной средней школы им. полковника Калпакса.

Призыв может быть отложен и в случаях, когда молодой человек еще получает среднее или среднее профессиональное образование, но такая отсрочка будет действовать только до достижения 24-летнего возраста.

По причинам, связанным с образованием, карьерными планами и семейными обстоятельствами, гражданин может ходатайствовать о переносе призыва на более позднее время, но не позднее чем до 26 лет. Такими причинами могут быть учеба в вузе, конкретная профессиональная деятельность и др.

Срок службы составит 11 месяцев. Солдату будет предоставлено жилое помещение в казарме, а в полевых условиях - в палатке. Каждый военнослужащий будет получать суточные или их компенсацию, форму и необходимое снаряжение.

Военнослужащие будут получать ежемесячные компенсации в размере 300 евро, а после окончания службы - выходное пособие, предположительно в размере 1100 евро. Эти суммы могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации в стране.

Также военнослужащим будет предоставлено социальное страхование.