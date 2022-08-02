Россия и Латвия: в чем существенное отличие

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2 августа 2022, 17:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

На днях комиссия Сейма Латвии рассмотрит вопрос, адресованный ЕС - признать РФ, как "спонсора терроризма". Для этого "великого" дела из отпуска "выдернули" государственных мужей. Вот же как припекло-то!

Совершенно серьезно, но Латвия требует от ЕС, чтобы Россия была признана "спонсором терроризма"!

Если честно, то в голове не укладывается, а по каким "признакам" националисты Латвии такое определили?

Почему же не посмотреть на себя? В свои глаза!

Я сегодня была на Новодевичьем кладбище и видела много десантников, которые пришли почтить память Маргелова Василия Филипповича... Да, того самого командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза... "Дядя Вася", как его ласково называли подопечные...

Что же я увидела? Что вспомнила, и с чем сравнила?

Я увидела красивых людей! Мужчин, которые защищали и защищают свою Родину, для которых слова - "Честь имею" - не пустой звук!

Меня очень растрогало, когда я попросила разрешение сфотографировать десантников, то два взрослых и сильных человека просто... растерялись и даже, как мне показалось, засмущались... "Да мы обычные, а есть герои..." А у одного из мужчин... вся грудь в орденах!

Знаете, меня, рижанку, просто распирало от гордости за то, что я, хоть по крови своего папы, русская! Да, прав был батюшка Иоанн Кронштадтский, который произнес удивительную фразу: "Русский человек должен благодарить Бога за то, что он русский!" От русских десантников исходила сила, уверенность, воля... Вот так я, рижанка, увидела военных России в их праздник!

А, знаете, что мне вспомнилось?

Латвия. 16 марта. Памятник Милде (Свобода) и шествие латышских легионеров СС... "Заточенные" на ненависть лица, отсутствие всякой человечности в глазах.

За кого воевали латышские легионеры СС? За независимость Латвии, как сегодня хотят представить националисты? Так, почему же они вступили в легион, который был создан Адольфом Гитлером в составе СС? Любому здравомыслящему человеку во всем мире понятно, что воевали латышские легионеры СС на стороне нацистской Германии, и, конечно, не за свободу Латвии, потому как исторически латыши были для немцев... батраками.

Кому давали присягу латышские легионеры СС? Адольфу Гитлеру и фашистской Германии. Не своей стране, а чужой!

Русские десантники дают клятву своей Родине! Своей России!

Чувствуете в чем разница?

Разве может любить и радеть за страну правительство, созданное иностранцем? Да, в Латвии премьер-министр американец, которому безразлична жизнь латвийцев, а главное, чтобы солдаты НАТО... хорошо питались и чувствовали себя как дома! Впрочем, они у себя дома, а латвийцы пребывают в иллюзиях, что это они дома...

Я точно знаю, что без крепких традиций, которые сложились веками, без памяти и уважения к тем, кто принес освобождение от нацизма - нет будущего! Как только к власти приходят националы-нацисты, то эта страна обречена на исчезновение! Это говорю не я, а история...