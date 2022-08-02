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Аргументы Недели Общество 13+

Крымского педофила отправили на 13 лет в колонию строгого режима

, 16:51

Крымского педофила отправили на 13 лет в колонию строгого режима
Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Житель Ленинского района Крыма насиловал дочь своей сожительницы с 2016 по 2021 годы, пока не был задержан правоохранителями.

Свою причастность к насилию он не признавал, её подтвердили на основании экспертных данных. Всего было установлено 54 случая надругательств.

Суд принял решение отправить педофила на 13 лет в колонию строгого режима.

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