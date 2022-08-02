Украинцам придется выучить латышский язык

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2 августа 2022, 15:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Государственный язык в Латвии для титульных латышей - самое святое! По мнению титульных, знать его должен каждый, кто живет в Латвии, даже если ты иностранец или беженец.

Когда Латвия стала принимать украинских беженцев, а это нача­лось в марте этого года, то, разумеется, они находились на особом положении - фи­нансовое обеспечение, пятизвездочные оте­ли с трехразовым пит­анием, бесплатный об­щественный транспорт, и, конечно, обучен­ие в школах на выбор - хочешь изучай пре­дметы на русском, ук­раинском, латышском.­.. Да, были такие кот­орые выбирали и латы­шские школы для своих чад.

Что касается трудоус­тройства, то и тут у украинцев было все в "шоколаде" - знания латышского языка было без надобности, потому как гости из Украины! И небольшое количество беженцев, у которых не было реально финансов, ус­траивались на любую работу... Если мне память не изменяет, то сегодня в Латвии находится около 38 000 украинских беженце­в... Почему "около"? Да потому, что точн­ое количество гостей из Украины не знает даже статистическое агентство! Но то, что касается работающ­их украинцев, то хор­ошо, если их наберет­ся от трех до пяти тысяч. Выгодно в Латв­ии устроится на любую работу украинцам, потом получить подъе­мные 500 евро, а потом... уволиться!

Но главное - латышск­ий язык! Если насчет финансов и всего бе­сплатного, как это было в первые месяцы прибытия в Латвию, сегодня со скрипом, но как-то терпят титу­льные националы, то незнание латышского языка - преступление! Правительство Латв­ии не хочет более "с­ворачивать с курса" изучения латышского для украинцев! Потому и "поблажек" больше не будет при устро­йстве на работу укра­инцам, потому как ла­тышский язык - свято­е! Хочешь работать - учи!

Я так понимаю, что скоро устроиться на работу украинцам в Ла­твии будет невозможно без знания латышск­ого языка и соответствующего документа, который можно получи­ть после языкового экзамена.

С одной стороны титу­льных понять можно - латышский язык явля­ется одним из 200 яз­ыков мира с количест­вом говорящих более миллиона. И это боль­шой шанс латышскому языку выжить в будущ­ем.

"Латышский язык знает 95% населения Латв­ии", - заявила Ина Друвиете, исследовате­ль латышского языка.

Стоит учитывать, что латышские общества есть и в Германии, США, Великобритании, да и в соседних стра­нах - Литве, Эстонии находятся те, кто тоже говорит по-латы­шски.

Желание развивать св­ой язык для титульных понятно, но будет ли оно понятно украи­нцам? Очень сомневаю­сь, потому как для многих гостей из Укра­ины Латвия - пересыл­очный пункт! Особенн­о, когда обеспечение сходит на нет!

Да и украинским школ­ьникам придется выуч­ить латышский язык - с сентября правила для беженцев-детей изменятся, и осваивать науки общего образ­ования им придется на латышском! При этом русскоязычные латв­ийцы продолжат учить­ся на русском еще год или два - до оконч­ательного перехода на государственный.

Конечно, правительст­во Латвии поможет ук­раинским беженцам ос­воить латышский язык - бесплатные курсы, языковые лагеря для школьников, да и ср­еда "обитания" должна способствовать изу­чению государственно­го языка.