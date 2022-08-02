Украинцам придется выучить латышский язык

Государственный язык в Латвии для титульных латышей - самое святое! По мнению титульных, знать его должен каждый, кто живет в Латвии, даже если ты иностранец или беженец.
Когда Латвия стала принимать украинских беженцев, а это началось в марте этого года, то, разумеется, они находились на особом положении - финансовое обеспечение, пятизвездочные отели с трехразовым питанием, бесплатный общественный транспорт, и, конечно, обучение в школах на выбор - хочешь изучай предметы на русском, украинском, латышском... Да, были такие которые выбирали и латышские школы для своих чад.
Что касается трудоустройства, то и тут у украинцев было все в "шоколаде" - знания латышского языка было без надобности, потому как гости из Украины! И небольшое количество беженцев, у которых не было реально финансов, устраивались на любую работу... Если мне память не изменяет, то сегодня в Латвии находится около 38 000 украинских беженцев... Почему "около"? Да потому, что точное количество гостей из Украины не знает даже статистическое агентство! Но то, что касается работающих украинцев, то хорошо, если их наберется от трех до пяти тысяч. Выгодно в Латвии устроится на любую работу украинцам, потом получить подъемные 500 евро, а потом... уволиться!
Но главное - латышский язык! Если насчет финансов и всего бесплатного, как это было в первые месяцы прибытия в Латвию, сегодня со скрипом, но как-то терпят титульные националы, то незнание латышского языка - преступление! Правительство Латвии не хочет более "сворачивать с курса" изучения латышского для украинцев! Потому и "поблажек" больше не будет при устройстве на работу украинцам, потому как латышский язык - святое! Хочешь работать - учи!
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Я так понимаю, что скоро устроиться на работу украинцам в Латвии будет невозможно без знания латышского языка и соответствующего документа, который можно получить после языкового экзамена.
С одной стороны титульных понять можно - латышский язык является одним из 200 языков мира с количеством говорящих более миллиона. И это большой шанс латышскому языку выжить в будущем.
"Латышский язык знает 95% населения Латвии", - заявила Ина Друвиете, исследователь латышского языка.
Стоит учитывать, что латышские общества есть и в Германии, США, Великобритании, да и в соседних странах - Литве, Эстонии находятся те, кто тоже говорит по-латышски.
Желание развивать свой язык для титульных понятно, но будет ли оно понятно украинцам? Очень сомневаюсь, потому как для многих гостей из Украины Латвия - пересылочный пункт! Особенно, когда обеспечение сходит на нет!
Да и украинским школьникам придется выучить латышский язык - с сентября правила для беженцев-детей изменятся, и осваивать науки общего образования им придется на латышском! При этом русскоязычные латвийцы продолжат учиться на русском еще год или два - до окончательного перехода на государственный.
Конечно, правительство Латвии поможет украинским беженцам освоить латышский язык - бесплатные курсы, языковые лагеря для школьников, да и среда "обитания" должна способствовать изучению государственного языка.