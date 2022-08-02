Путин назвал ситуацию с отходами в России «болевой точкой»

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2 августа 2022, 14:36

Президент России Владимир Путин, MFA Russia/ globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин назвал создание системы работы с твердыми бытовыми отходами одной из «болевых точек» для страны. Об этом он сообщил на встрече с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым.

«Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», - отметил он.

Путин объяснил это тем, что проблема отходов включает в себя как социальные, так и экономические вопросы.

Президент также выразил надежду на создание новой «прозрачной и публичной» системы работы с отходами.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа.