В Хабаровском крае спрогнозировали массовый выход медведей к людям

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

2 августа 2022, 13:02

В августе медведи могут начать чаще заглядывать в населенные пункты Хабаровского края, считают эксперты.

Пока же косолапые не так часто заглядывают на пасеки и в села. Это обусловлено достаточным количеством ягод и орехов в тайге. Однако дожди и непогода, которые обрушились на регион, могут изменить ситуацию.



- К концу августа, когда с урожаем станет похуже, они начнут выходить на поиски пищи в населенные пункты. Основные причины их выхода к людям – это, прежде всего, запахи еды. Например, на пасеках в летне-осенний период их привлекает запах меда, а в поселках – запах остатков еды, - сообщил биолог-охотовед Александр Баталов.



В конце июля в районе Комсомольска-на-Амуре люди заметили медведицу с медвежатами. Звери находились у трассы рядом с рабочим поселком Солнечный, у кладбища «Старт».