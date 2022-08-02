Врач Тяжельников предостерег от купания в фонтане в жару

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2 августа 2022, 08:29 Источник: АГН

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Купание в фонтане в жаркую погоду может спровоцировать спазм сосудов и даже остановку дыхания. Об этом сообщил Агентству городских новостей главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.



По словам специалиста, резкий спад температур — это «большая нагрузка и сильный стресс для организма». Реакцией на него может стать как легкая простуда и повышение давления, так и судороги и даже остановка дыхания.



Отмечается, что купание в жару в фонтане в нетрезвом виде умножает риски плохих последствий для человек. Это связано с еще большим увеличением давления, снижением концентрации и внимания и нарушением координации.



Тяжельников подытожил, что фонтаны-это объекты инфраструктуры, а не приспособления для купания. День ВДВ также не является поводом для купаниях в подобных местах.