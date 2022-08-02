Депутат Крупник призвал проверить случаи завышения цен на продукты питания в аэропортах

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2 августа 2022, 07:59 Источник: RT

Andrey Turusov/ globallookpress.com

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник попросил рассмотреть случаи необоснованного завышения цен на продукты питания в аэропортах. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию его обращения.



По словам политика, он неоднократно получал жалобы от граждан, которые были недовольны высокими ценами на еду в отечественных аэропортах. Так, стоимость одной и той же бутылки воды в магазине и аэропорте может отличаться на 250 рублей.



Крупник также рассказал о фактах накрутки цен до 200 до 300%.



Из-за отсутствия альтернативы, пассажирам приходится покупать товары по полной стоимости.



«В данной связи прошу Вас провести проверку изложенных фактов необоснованного завышения цен на продукты питания на объектах авиационной транспортной инфраструктуры», - говорится в обращении.



Любые случаи завышения цен будут рассматриваться и регулироваться Федеральной антимонопольной службой.