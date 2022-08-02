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Аргументы Недели Общество 13+

Депутат Крупник призвал проверить случаи завышения цен на продукты питания в аэропортах

, 07:59 Источник: RT

Депутат Крупник призвал проверить случаи завышения цен на продукты питания в аэропортах
Andrey Turusov/ globallookpress.com

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник попросил рассмотреть случаи необоснованного завышения цен на продукты питания в аэропортах. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию его обращения.
По словам политика, он неоднократно получал жалобы от граждан, которые были недовольны высокими ценами на еду в отечественных аэропортах. Так, стоимость одной и той же бутылки воды в магазине и аэропорте может отличаться на 250 рублей.

Крупник также рассказал о фактах накрутки цен до 200 до 300%.

Из-за отсутствия альтернативы, пассажирам приходится покупать товары по полной стоимости.

«В данной связи прошу Вас провести проверку изложенных фактов необоснованного завышения цен на продукты питания на объектах авиационной транспортной инфраструктуры», - говорится в обращении.

Любые случаи завышения цен будут рассматриваться и регулироваться Федеральной антимонопольной службой.

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