В организме гандболиста ЦСКА обнаружили кокаин

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1 августа 2022, 21:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Как стало известно, гандболиста ЦСКА и сборной России Дмитрия Киселёва дисквалифицировали на три месяца.

Всему виной – нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация действует с 7 июня по 7 сентября. Согласно данным от «Р-Спорт», в допинг-пробе Киселёва обнаружили кокаин. В связи с дисквалификацией игрока гандбольный ЦСКА опубликовал соответствующее заявление. «Наш клуб чтит и уважает принципы честных соревнований и честного спорта, - сказано в заявлении. - Конечно, мы были огорчены, что наш гандболист пренебрёг этими правилами».

«Дмитрий – один из самых основных гандболистов нашего клуба, и мы знаем его профессиональное отношение к делу, - отмечают в организацию. - Но к сожалению, каждый может ошибиться». В клубе заявляют, что Дмитрий действительно подвёл команду и своих соратников по спорту, а также тренерский штаб и администрацию самой организации. Но всё же друзья и коллеги ему верят. Они надеются, что уже осенью Киселёв снова подключится к тренировочному процессу и играм, и покажет свои профессиональные качества.