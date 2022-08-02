В Хабаровске осудили экс-главу управления образования

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

2 августа 2022, 06:44

Завершилась история с уголовным делом скандальной Ольги Тен - экс-начальницы хабаровского управления образования. Отправлявшая детей чиновников в зарубежные поездки под видом победителей конкурсов или участников экоэкспедиций Тен отделалась штрафом в 40 тысяч рублей и запретом на работу в государственной и муниципальной службе.

В суде доказали, что Тен во время руководства управлением образования незаконно организовывала зарубежные поездки детям своего начальства и знакомой.

- Так, в апреле-мае 2017 года с целью поездки несовершеннолетнего внука заместителя мэра Хабаровска она дала распоряжение включить мальчика в состав делегации детей, направляемых в поездку в город Мусасино (Япония) в качестве поощрения за участие в экологической экспедиции на реке Хор. Но ребёнок в этой экспедиции на самом деле не принимал участие. Чтобы освободить место в делегации внуку заммэра, она потребовала исключить из списка едущих в Японию детей школьника, который действительно участвовал в экспедиции и имел право на данную поездку, - рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

Кроме этого, подсудимая обеспечила незаконную поездку за рубеж внуку своей знакомой, зная, что мальчик не был победителем одной из номинаций акции «Мы вместе!», то есть не имел права за счёт бюджета города на поездку в летний лагерь города Харбин.

Несмотря на доказательства, свою вину признавать Ольга Тен отказалась. Напомним, что ее отстранили от должности 13 сентября 2020 года.