В Латвии объявился фейковый архимандрит - ЛПЦ предупреждает

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 августа 2022, 21:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

wikipedia.org

В Синод Латвийской Православной Церкви и нашим священникам уже в течение нескольких месяцев поступают многочисленные вопросы и жалобы от православных мирян и даже от инославных на деятельность некоего отца Августина, сообщает пресс-служба ЛПЦ.

Это архимандрит Августин (Защиринский). Он не является священником Латвийской Православной Церкви, а только проживает в Латвии, как частное лицо. По последним данным он, хоть и называет себя архимандритом, таковым не является.

Он не имеет права совершать богослужения и требы (отпевания, панихиды и молебны), так как в России против него возбуждено дело в Церковном суде, он находится под следствием Церковного суда и запрещен в священнослужении.

Не имея права совершеть богослужения и требы, архимандрит Августин не только совершает отпевания православных, обманывая родственников покойных, но и, надевая облачение католического священника, отпевает и католиков. Нам даже приносят фотографии в облачении католического священника.

Обманывая людей, он говорит, что он создает приход в юрисдикции Константинопольского Патриархата.

Его деятельность в Латвии не только противозаконна, но и наносит вред межконфессиональным отношениям в Латвии.

Мы обращаемся ко всем православным Латвии и к верующим других конфессий – не поддавайтесь на обман! При необходимости, обращайтесь только в ваши храмы!

Латвийская Православная Церковь не несет никакой ответственности за деятельность этого отца Августина.