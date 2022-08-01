В Латвии объявился фейковый архимандрит - ЛПЦ предупреждает

В Синод Латвийской Православной Церкви и нашим священникам уже в течение нескольких месяцев поступают многочисленные вопросы и жалобы от православных мирян и даже от инославных на деятельность некоего отца Августина, сообщает пресс-служба ЛПЦ.
Это архимандрит Августин (Защиринский). Он не является священником Латвийской Православной Церкви, а только проживает в Латвии, как частное лицо. По последним данным он, хоть и называет себя архимандритом, таковым не является.
Он не имеет права совершать богослужения и требы (отпевания, панихиды и молебны), так как в России против него возбуждено дело в Церковном суде, он находится под следствием Церковного суда и запрещен в священнослужении.
Не имея права совершеть богослужения и требы, архимандрит Августин не только совершает отпевания православных, обманывая родственников покойных, но и, надевая облачение католического священника, отпевает и католиков. Нам даже приносят фотографии в облачении католического священника.
Обманывая людей, он говорит, что он создает приход в юрисдикции Константинопольского Патриархата.
Его деятельность в Латвии не только противозаконна, но и наносит вред межконфессиональным отношениям в Латвии.
Мы обращаемся ко всем православным Латвии и к верующим других конфессий – не поддавайтесь на обман! При необходимости, обращайтесь только в ваши храмы!
Латвийская Православная Церковь не несет никакой ответственности за деятельность этого отца Августина.