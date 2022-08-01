Могут ли ​ граждан РФ, проживающих в Латвии, лишить вида на жительство

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1 августа 2022, 21:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сейм Латвии, несмотря на летние каникулы, на днях соберется на заседание, посвященное гражданам РФ с видом на жительство в Латвии. Вполне возможно, что будут и те, кто лишится вида на жительство...

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Когда пару месяцев обратно, депутат Сейма Латвии Янис Домбрава из партии Нацблок, стал рассуждать на тему, что пора выгнать граждан РФ с видом на жительство в Латвии вон, то я верила, что обязательно появится такой законопроект. Для националистов Латвии сейчас наступило "благодатное" время для "расправы" над русскоязычными страны, пока, по их словам, Россия занята иными делами.

Словно в воду смотрела!

2 августа Сейм Латвии соберется на внеочередное заседание, чтобы объявить Россию "террористическим" государством, а заодно заслушать доклад представителей МВД Латвии о гражданах РФ с видом на жительство!

Хочу напомнить, что с 1 июля Латвия перестала выдавать визы россиянам! Есть исключения гуманитарного характера, например, если человек хочет восстановиться с семьей, политические преследования. Кстати, некоторые оппозиционные российские СМИ "осели" в Латвии, но не все этому рады - не воспринимают их правящие партии! И даже если российские СМИ в Латвии осуждают спецоперацию, восхваляют свободу Запада, то не факт, что они приживутся! Они просто чужаки! Вот потому и недовольны ими правящие националисты Латвии.

"Служба государственной безопасности страны видит риски для Латвии в связи с прибывшими сюда оппозиционными российскими СМИ. Прислушается ли МИД и лично г-н Ринкевич к предостережениям СГБ, и перестанет ли раздавать разрешения на пребывание и работу в Латвии российским СМИ? Да, возможно, они в оппозиции, но они - великорусские шовинисты!", - заявил депутат от Нацблока Янис Иецалниекс.

Совершенно очевидно, неважно, что говорят россияне, "бежавшие" в Латвию. Они - чужие и русские!

Что касается граждан РФ с видом на жительство, то их вопрос обсудят завтра... Посмотрим...