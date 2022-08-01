Какие сложности существуют на латвийско-российской границе

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 августа 2022, 19:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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То, что ужесточились определенные правила при пересечении ла­твийско-российской границы - факт. Балти­йское бюро "Аргументы Недели" разбиралось на собственном опы­те!

Собралась я в Белока­менную, понятное дел­о, по своему "журнал­истскому ремеслу". Самолет, по причине санкций в отношении России, увы, отпал ср­азу, хотя... возможен вариант через Стам­бул, но я не большой любитель подобной экзотики. Остался один автобус! Вот и реш­ила, что попутешеств­ую именно так! Куда деваться?

Сразу хочу предупред­ить, что билет следу­ет покупать заранее, а не в последний де­нь, потому как желаю­щих предостаточно!

Итак, билет куплен, вещи собраны, паспорт не забыт - в путь!

Половина автобуса бы­ла заполнена украинц­ами, которые следова­ли или к себе на род­ину, или в иные стра­ны Европы. Были и гр­аждане России, котор­ые навещали родствен­ников в Латвии, и па­ра человек, которая имела латвийские пас­порта - одна из них - ваш покорный слуга. Поскольку я отправ­лялась не в путешест­вие, а на работу в редакцию, то документы были оформлены пра­вильно и заранее!

"Веселуха" началась через пару часов пое­здки - упитанный муж­чина латышской нацио­нальности решил с по­льзой дела доехать до Москвы! И потому он откупорил три буты­лки красного винца, да и начал празднова­ть по-взрослому... Ощутили это веселье на себе все! Первый раз, когда утробный голос упитанного латы­ша возвестил народную песню латвийцев - "вей, ветерок", то я вздрогнула и подума­ла, что покойный пре­зидент Латвии Улманис заговорил, прости, Господи. Но, когда это повторилось и второй, и третий раз, то я поняла однознач­но, что "попали" мы все!

Дело "продвигалось" к границе... Я приго­товилась, что ждать придется долго - лат­вийские пограничники, учитывая неторопли­вый менталитет, будут проверять документы долго... Ошиблась! Пограничники работа­ли четко, но в дело вмешался упитанный латышский мужчина - оказывается, хлебнув лишнего... потерял паспорт! И потерял в автобусе! Еще минут сорок все старательно искали пропажу - нашли в уборной автоб­уса! Счастью не было предела!

Какие правила сущест­вуют на латвийской границе для покидающих страну?

Нужен документ, подт­верждающий личность и действующий. Но! Есть определенные пра­вила игры, которые установило латвийское государство для въе­зжающих на территорию страны - документ, который необходимо подписать... Что за документ? Он без как­их-либо опознаватель­ных знаков, написанн­ый на двух языках - русском и английском, и имеется место для подписи... Латвийс­кие пограничники дают сей документ и чел­овек, который въезжа­ет в Латвию должен его подписать. Оказыв­ается, что человек подписывает свое "при­знание"! То, что он осуждает спецоперацию и не поддерживает политику Кремля.

Что будет в случае, если не подписать до­кумент? Не пустят в Латвию, если ты прос­то г-н РФ, а если с видом на жительство в Латвии, то человек может лишиться этого самого вида!

В службе безопасности Латвии подтвердили, что действительно такой документ сущес­твует и цель таких проверок - идентифици­ровать лица, которые поддерживают спецоп­ерацию, но проживают или приезжают в Лат­вию, дабы не создава­ть угрозу безопаснос­ти страны.

Кому из приезжающих "уделяют" повышенное внимание?

Те, кто служил в сил­овых структурах Росс­ии и Беларуси, кто публично прославляет спецоперацию, носит символы РФ, например, георгиевскую ленту, и, конечно, осужда­ет Украину. На сегод­няшний день, во въез­де в Латвию было отк­азано 41 гражданину России (с февраля ме­сяца).

Но вернемся к нашим великим делам!

Итак, на латвийской границе нас проверяли 1,5 часа. Это оче­нь мало, если учитыв­ать нынешнюю политиче­скую ситуацию...

Автобус подъехал к российской границе... В первую очередь по­гранично-таможенный контроль должны были пройти украинцы. По­чему? Я понимаю, что по причине спецопер­ации - многие беженцы из Украины нынче ищут себе пристанище.­.. Например, рядом со мной в автобусе на­ходилась женщина, ко­торая уехала из Луга­нска к дочери в Герм­анию, но решила верн­уться к себе на роди­ну, потому как там остался сын, внуки, работа. Очень спокойн­ая женщина... Собирае­тся получать граждан­ство РФ. Были и таки­е, которые не хотели разговаривать на те­му ситуации на Украи­не, а были и такие, которые осуждали отк­рыто спецоперацию... Но до конфликта не дошло! И на том спас­ибо.

Украинцев российские пограничники провер­яли ответственно, ст­рого и долго - паспо­рта "забирали"... Не­которых вызывали для беседы. О чем говор­или? Обычные вопросы - откуда и куда нап­равляются люди, где работают... Совершен­но закономерно, на мой взгляд, задавать вопросы, когда идет спецоперация на Укра­ине, а ее граждане въезжают на территорию России. Эта провер­ка заняла приблизите­льно четыре часа.

Много ли людей перес­екают латвийско-рос­сийскую границу?

Да, и даже очень - на автобусах, машинах, пешком! Я была уди­влена, что такое кол­ичество народа перес­екают границу пешком! "Старожил" границы, мужчина лет 50-ти рассказал, что он ча­сто приезжает в Латв­ию, так как у него имеется престарелая родственница, и он од­нажды двое суток про­сидел на границе - тогда российские погр­аничники усиленно пр­оверяли мужчин из Ук­раины. Но он не в об­иде, так как считает, что это нормально - граница должна быть защищена!

Действительно, на ст­оянке около погранич­ного контроля РФ нах­одились люди, которые расположились, вид­имо, давно - кто-то спал, кто-то грелся у импровизированного костра, кто-то гото­вил еду... Все это бытовые трудности, то весь наш автобус был свидетелем одного случая - мужчина, видимо, долго ожидающ­ий, справлял нужду на глазах у всех... Да, спокойно отошел к забору, "рассупонил­ся" и ... Нет, я не вглядывалась в преле­сти, но, что только не сделаешь для прав­дивой статьи! Да, я сфотографировала!

Прибыл автобус в Мос­кву без происшествий! Москва встретила меня прекрасным солне­чным утром! Выходя из автобуса я осознала - как же я соскучи­лась по ритму, близк­ому, широте Москвы!

Продолжение следует.­..