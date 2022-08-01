Какие сложности существуют на латвийско-российской границе

То, что ужесточились определенные правила при пересечении латвийско-российской границы - факт. Балтийское бюро "Аргументы Недели" разбиралось на собственном опыте!
Собралась я в Белокаменную, понятное дело, по своему "журналистскому ремеслу". Самолет, по причине санкций в отношении России, увы, отпал сразу, хотя... возможен вариант через Стамбул, но я не большой любитель подобной экзотики. Остался один автобус! Вот и решила, что попутешествую именно так! Куда деваться?
Сразу хочу предупредить, что билет следует покупать заранее, а не в последний день, потому как желающих предостаточно!
Итак, билет куплен, вещи собраны, паспорт не забыт - в путь!
Половина автобуса была заполнена украинцами, которые следовали или к себе на родину, или в иные страны Европы. Были и граждане России, которые навещали родственников в Латвии, и пара человек, которая имела латвийские паспорта - одна из них - ваш покорный слуга. Поскольку я отправлялась не в путешествие, а на работу в редакцию, то документы были оформлены правильно и заранее!
"Веселуха" началась через пару часов поездки - упитанный мужчина латышской национальности решил с пользой дела доехать до Москвы! И потому он откупорил три бутылки красного винца, да и начал праздновать по-взрослому... Ощутили это веселье на себе все! Первый раз, когда утробный голос упитанного латыша возвестил народную песню латвийцев - "вей, ветерок", то я вздрогнула и подумала, что покойный президент Латвии Улманис заговорил, прости, Господи. Но, когда это повторилось и второй, и третий раз, то я поняла однозначно, что "попали" мы все!
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Дело "продвигалось" к границе... Я приготовилась, что ждать придется долго - латвийские пограничники, учитывая неторопливый менталитет, будут проверять документы долго... Ошиблась! Пограничники работали четко, но в дело вмешался упитанный латышский мужчина - оказывается, хлебнув лишнего... потерял паспорт! И потерял в автобусе! Еще минут сорок все старательно искали пропажу - нашли в уборной автобуса! Счастью не было предела!
Какие правила существуют на латвийской границе для покидающих страну?
Нужен документ, подтверждающий личность и действующий. Но! Есть определенные правила игры, которые установило латвийское государство для въезжающих на территорию страны - документ, который необходимо подписать... Что за документ? Он без каких-либо опознавательных знаков, написанный на двух языках - русском и английском, и имеется место для подписи... Латвийские пограничники дают сей документ и человек, который въезжает в Латвию должен его подписать. Оказывается, что человек подписывает свое "признание"! То, что он осуждает спецоперацию и не поддерживает политику Кремля.
Что будет в случае, если не подписать документ? Не пустят в Латвию, если ты просто г-н РФ, а если с видом на жительство в Латвии, то человек может лишиться этого самого вида!
В службе безопасности Латвии подтвердили, что действительно такой документ существует и цель таких проверок - идентифицировать лица, которые поддерживают спецоперацию, но проживают или приезжают в Латвию, дабы не создавать угрозу безопасности страны.
Кому из приезжающих "уделяют" повышенное внимание?
Те, кто служил в силовых структурах России и Беларуси, кто публично прославляет спецоперацию, носит символы РФ, например, георгиевскую ленту, и, конечно, осуждает Украину. На сегодняшний день, во въезде в Латвию было отказано 41 гражданину России (с февраля месяца).
Но вернемся к нашим великим делам!
Итак, на латвийской границе нас проверяли 1,5 часа. Это очень мало, если учитывать нынешнюю политическую ситуацию...
Автобус подъехал к российской границе... В первую очередь погранично-таможенный контроль должны были пройти украинцы. Почему? Я понимаю, что по причине спецоперации - многие беженцы из Украины нынче ищут себе пристанище... Например, рядом со мной в автобусе находилась женщина, которая уехала из Луганска к дочери в Германию, но решила вернуться к себе на родину, потому как там остался сын, внуки, работа. Очень спокойная женщина... Собирается получать гражданство РФ. Были и такие, которые не хотели разговаривать на тему ситуации на Украине, а были и такие, которые осуждали открыто спецоперацию... Но до конфликта не дошло! И на том спасибо.
Украинцев российские пограничники проверяли ответственно, строго и долго - паспорта "забирали"... Некоторых вызывали для беседы. О чем говорили? Обычные вопросы - откуда и куда направляются люди, где работают... Совершенно закономерно, на мой взгляд, задавать вопросы, когда идет спецоперация на Украине, а ее граждане въезжают на территорию России. Эта проверка заняла приблизительно четыре часа.
Много ли людей пересекают латвийско-российскую границу?
Да, и даже очень - на автобусах, машинах, пешком! Я была удивлена, что такое количество народа пересекают границу пешком! "Старожил" границы, мужчина лет 50-ти рассказал, что он часто приезжает в Латвию, так как у него имеется престарелая родственница, и он однажды двое суток просидел на границе - тогда российские пограничники усиленно проверяли мужчин из Украины. Но он не в обиде, так как считает, что это нормально - граница должна быть защищена!
Действительно, на стоянке около пограничного контроля РФ находились люди, которые расположились, видимо, давно - кто-то спал, кто-то грелся у импровизированного костра, кто-то готовил еду... Все это бытовые трудности, то весь наш автобус был свидетелем одного случая - мужчина, видимо, долго ожидающий, справлял нужду на глазах у всех... Да, спокойно отошел к забору, "рассупонился" и ... Нет, я не вглядывалась в прелести, но, что только не сделаешь для правдивой статьи! Да, я сфотографировала!
Прибыл автобус в Москву без происшествий! Москва встретила меня прекрасным солнечным утром! Выходя из автобуса я осознала - как же я соскучилась по ритму, близкому, широте Москвы!
Продолжение следует...