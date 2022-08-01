Что привлекает и отпугивает комаров

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1 августа 2022, 18:24 Григорий Белкин

Комаров привлекает запах человеческого тела и углекислый газ, который мы выдыхаем. Концентрация углекислого газа является самой высокой вокруг головы, поэтому комары чаще всего встречаются там и именно поэтому они так раздражающе жужжат близко к нашему уху ночью.

Комары также предпочитают избегать яркого света, он очень сильно их раздражает, поэтому комары особенно активны при отсутствии света. Взрослых и крупных людей, к сожалению, москиты кусают чаще, чем, например, детей (хотя у них нередко более острая кожная реакция на укусы). Это обуславливается фактором температуры тела: чем она выше, тем больше вокруг вас соберется комаров, поэтому обладатели тонкой кожи привлекают комаров сильнее. А еще, как ни странно, от москитов страдают беременные женщины — это связано с повышенной частотой дыхания, температурой тела и массой.

Британские исследователи заявили, что комары предпочитают кровь «со вкусом» пива. В результате экспериментов ученые выяснили, что выпивание всего лишь пол-литра пива делает человека значительно более привлекательной мишенью для комаров. Пиво на комаров действует как антирепеллент. В качестве защиты от кровососущих насекомых на современном рынке представлено множество репеллентов – жидкостей, отпугивающих насекомых. Репелленты маскируют привлекающие комаров запахи или сильно раздражают их чувствительные органы. Пиво же, даже попавшее в кровь человека, действует ровно наоборот, привлекая запахом солода и хмеля насекомых, и активизируя их чувствительные рецепторы.

Недавно американская пивная компания Coors Light тоже провела исследование, связанное с влиянием пива на москитов, результатом которого стал факт, что кровососущих насекомых привлекает этот хмельной напиток. В качестве рекламной акции к своему продукту компания предлагает «ловушку» для москитов – пластиковую воронку, которая цепляется к верхней части банки напитка. Когда комар залетает через воронку в банку, он не может выбраться обратно, так ещё насекомое манит запах пива, в котором оно и утонет.

Музыка.

Ученые университетов Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда с удивлением обнаружили, что музыка меняет поведение комаров. То есть, они ее не только слышат, но и весьма специфически реагируют. В чем прежде сомневались. Музыка отличающиеся рваным ритмом и темпом более 130 ударов в минуту, а это обычно жанр dubstep, как выяснилось, сильно досаждает комарам. Особенно самкам, у которых портится аппетит и пропадает желание спариваться. В результате комары перестают активно кусаться.