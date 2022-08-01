Саакашвили хочет забыть про грузинскую политику навечно

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2022, 17:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Репутация экс-президента Грузии Михаила Саакашвили всегда оставляла желать лучшего. В родной стране его не любят, число последователей уменьшается, в других государствах его не ждут. На данный момент, бывший политик, известный своим «острословием», находится в грузинской тюрьме. А совсем недавно его адвокат Валерий Гелбахиани сообщил, что Саакашвили может навсегда уйти из политики родной страны. В интервью проправительственной компании «Имеди» он отметил, что подзащитного интересует лишь «физическое выживание» в условиях заключения.

Если экс-президенту Грузии всё же позволят восстановить здоровье, «грузинской политикой он более интересоваться не станет», а «займётся лишь политикой Украины». Адвокат заключил свою тираду очень грубым словом в адрес бывших сторонников Саакашвили по оппозиционной партии ЕНД. «Миша уходит из грузинской политики», - сказал он, «А эти (плохие люди) никого в парламент провести не смогут, и все будут над ними насмехаться». Сам же Саакашвили через представителей своего окружения не раз давал понять, что именно он все последние годы «держал ЕНД на плаву». Также он говорил, что избиратели этой партии – «почти на 100% его личный электорат».