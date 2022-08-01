Активист из Вологды организовал благотворительную поездку для детей

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1 августа 2022, 16:44

На днях спортсмен и активист из Вологды Сергей Ситников совместно с Фондом сохранения и развития объектов культурного наследия организовал благотворительную поездку для детей. В рамках проекта «Путь патриота» ребята посетили в Москве несколько культурных центров.

13-летний Антон Соколов – воспитанник «Великоустюгского центра помощи детям» – давно мечтал посетить столицу. В минувшие выходные он впервые увидел город своими глазами! Вместе с ним в путешествии также были Филинов Марк и Жулина Юля. «Эти ребята хорошо показали себя на тренировках, они также принимали участие в летних сборах по самбо. За их примерное поведение и старания в зале я решил взять их тоже в поездку», – сказал Сергей Ситников, основатель спортивного клуба «Пионер».

Дети гуляли по Красной площади, сходили на экскурсию в Государственный исторический музей, посетили Покровский собор. Ну а большее впечатление на них произвел Центральный музей Вооруженных Сил РФ.

«Полгода назад нам пришла в голову идея создать проект «Путь патриота». Одну акцию мы уже провели, эта была вторая. В дальнейшем также будем воплощать мечты детей и поощрять их за старания в спорте. Для нас важно, чтобы ребята знали историю страны, её культуру, развивались и совершенствовались. Такие мероприятия безусловно помогают привить ребенку любовь к Родине», – пояснил Ситников.

По словам организаторов, проект «Путь Патриота» предполагает постоянную организацию выездных экскурсий для детей из городов и поселков, расположенных в отдалении от Москвы, в исторические музеи крупных городов России. Ещё в рамках акции планируется проведение встреч с ветеранами и Героями России, а также тематических бесед, направленных на формирование привычек здорового образа жизни.