Сына экс-губернатора Иркутской области отправили в колонию на 9 лет

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1 августа 2022, 15:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Региональная прокуратура сообщает, что Кировский райсуд Иркутска приговорил Андрея Левченко, сына экс-губернатора области Сергея Левченко, к 9 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Гособвинение требовало назначить для него 10 лет лишения свободы. Также Левченко был оштрафован на 1.6 млн рублей, на 2 года и 11 месяцев ему запретили занимать государственные должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью.

Судом было установлено, что Левченко создал организованную группу, куда входили его партнёры Олег Хамуляк и Антон Рябикин. Все вышеупомянутые сообщники организатора тоже получили тюремные сроки. Рябикин заключил в Москве «ограничивающее конкуренцию соглашение» с предприятиями, которые производят лифты. Другие фигуранты дела, уже получившие условные сроки, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов, подписали данное соглашение.

За счёт этого компания «Звезда», директором которой являлся Олег Хамуляк, заключила с иркутским фондом капремонта многоквартирных домов договоры по замене лифтового оборудования, в рамках которой компании перечислили более 559.6 млн рублей, а производственным предприятиям – более 435.2 млн рублей. Следствие считает, что в результате данной деятельности фигуранты дела незаконно заработали почти 1 миллиард рублей. Помимо всего прочего, Хамуляка, Левченко и Рябикина признали виновными в том, что они завышали стоимость проведённых работ и закупленных материалов, в результате чего они получили ещё более 50 миллионов рублей.

Левченко арестовали в сентябре 2020 года. Тогда представители СКР назвали его заместителем гендиректора «Звезды». Адвокаты сына экс-губернатора настаивали на том, что Левченко никак не контролировал компанию. Все фигуранты дела свою вину отрицают, подчёркивая, что оборудование поставлено в полном объёме и исправно функционирует.