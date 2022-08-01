Как латвийцы отреагировали на то, что Латвия возобновила закупки газа у России

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1 августа 2022, 15:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: yandex.ru

Латвия, по признанию главы "Газ Латвии" Айгара Калвитиса, возобновила закупки газа у России. Кто является поставщиком услуг с российской стороны, увы, г-н Калвитис не рассказал, но намекнул, что это точно не "Газпром". Как отреагировали латвийцы на такое сообщение?

То, что не все жители Латвии были рады такому "возврату" - факт. Для некоторых титульных националистов любое возобновление отношений с РФ - кошмару подобно! И это вполне серьезно - я очень хорошо помню, как в 90-х, когда латвийцы стояли на баррикадах и отстаивали независимость страны, то многие говорили - "Лучше буду бедным, но свободным!"

Первая часть мечты о бедности, конечно, сбылась! И к бабке не ходи! Коммунальные платежи растут не по дням, а по часам, в магазин за продуктами многие ходят со слезами в связи с высокими ценами, прилично оплачиваемую работу найти крайне сложно, но есть видимость свободы... Исключительно видимость! Некоторые титульные латыши даже не могут себе представить, что Латвия - не свободное государство! Почему? Да по причине малочисленности, зависимости от более сильных и крупных стран! Уже давно нет секрета, что то производство, которое существовало в период СССР, например, завод "Радиотехника", "ВЭФ" и т.д. и т.п, увы, больше не существуют в помине, а то, что функционирует, то принадлежит заморским компаниям... Но главное ощущение свободы! Пусть даже и призрачное!

Вот потому и возмутились некоторые титульные такому сотрудничеству с Россией! Будем сидеть голодные, холодные, но ни-ни...

Мнение латвийцев из социальных сетей:

"Для меня это было неожиданно! Зачем "впадать" в зависимость от России?"

"Я не вижу никакой неожиданности, потому как этот вопрос обсуждался с февраля. Можно кричать сколько угодно, но следует быть реалистами - российский газ нужен!"

"Что творит этот Калвитис? Он - агент Кремля! Все знают о его отношениях с Россией. Это следует прекратить! Служба государственной безопасности должна возбудить на него дело и посадить!"

"Эй, мы живем в стране дураков! Орите сколько хотите, но будет так, как сказала Россия"

"Хорошо, что в евро еще платим, а не в рублях! Что делать-то? Мы слишком бедны и малы, чтобы спорить..."

Итак, Латвия возобновила закупки газа у России, и оплачивает услуги в евро. В Латвии ходят слухи, что поставщиком услуг является "дочка" "Газпрома"... Впрочем, это только слухи...