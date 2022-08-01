Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич требует запретить выдачу виз россиянам в страны ЕС

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1 августа 2022, 15:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич требует запретить выдавать визы россиянам в страны ЕС. И никак иначе!

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич осерчал на Россию... И решил придумать "наказание" для русских - стал требовать прекратить выдачу виз россиянам в страны ЕС.

Понятно, что требование он выдвинул Европейскому Союзу. В письменной форме по средствам латвийских социальных сетей:

"ЕС должен считать Россию "спонсором терроризма". Я повторяю свое предложение - запретить выдачу туристических виз в страны ЕС".

Напомним, что 29 июля МИД Эстонии предложил закрыть въезд россиянам в страну, а выданные ранее визы, конечно, аннулировать.

