Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич требует запретить выдачу виз россиянам в страны ЕС

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич требует запретить выдавать визы россиянам в страны ЕС. И никак иначе!
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич осерчал на Россию... И решил придумать "наказание" для русских - стал требовать прекратить выдачу виз россиянам в страны ЕС.
Понятно, что требование он выдвинул Европейскому Союзу. В письменной форме по средствам латвийских социальных сетей:
"ЕС должен считать Россию "спонсором терроризма". Я повторяю свое предложение - запретить выдачу туристических виз в страны ЕС".
Напомним, что 29 июля МИД Эстонии предложил закрыть въезд россиянам в страну, а выданные ранее визы, конечно, аннулировать.