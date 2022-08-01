Как подросток из Калининграда опытных врачей удивил

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2022, 15:33 Елена Головань, корреспондент

В целом пятнадцатилетний Павел Давранов из Черняховска Калининградской области такой же, как и все подростки. Хорошо учится, посильно помогает маме по дому и в воспитании младшей сестрёнки… Казалось бы, обычная картина. Мечтает о собаке, любит музыку и футболки с принтами. Если бы не одно но: Паша является автором двух книг по медицине. Если быть точнее, то по кардиологии и нейрохирургии. Его труды удивили даже опытных врачей – настолько правильно, доступно и понятно Паша систематизировал и изложил сложнейший материал.

Первые звоночки, а точнее тягу к медицинским учреждениям родители Паши заметили ещё в самом раннем возрасте. Когда бабушка лежала в больнице, к ней в палату частенько заходили торговцы с книгами. Вот бабушка и начала покупать энциклопедии для тогда ещё семимесячного Паши. Самая первая была о том, как вести себя в различных местах согласно этикету: в школе, магазине, театре, поликлинике. После прочтения книги полностью, совсем ещё крохотный Паша, стоя в ходунках, сам пытался стянуть с книжной полки это издание. И когда ему начинали читать о театре или школе, мотал головой, отказывался и показывал на ту часть, где говорилось о правилах поведения в поликлинике – читайте, мол, здесь. Читали – замирал, слушал…

Так у Павла появилось ещё множество энциклопедий – от историй о динозавров до авиации. Но по-прежнему больший интерес мальчик проявлял к биологии и медицинской тематике.

Медик с младых ногтей.

Отправившись в школу, Паша чуть было не свёл с ума учителя вопросами, к примеру, о том, какая самая маленькая кость в организме человека или почему кошка трётся о ноги хозяина. Учитель даже звонила маме мальчика, чтобы выяснить причины такого интереса – не на все вопросы обычный школьный педагог могла ответить.

Дальше – больше. По словам мамы Павла Зинаиды просьбы о покупке новых книг росли как снежный ком. Покупали в магазинах, заказывали. Всей семьёй – помогали и дедушка с бабушкой. Вместо того чтобы тусоваться со сверстниками, Паша поглощал медицинскую литературу в немыслимых объёмах.

Очень скоро домочадцы стали с ним советоваться в вопросах медицины. Как-то стало плохо бабушке. Паша метнулся к ней домой, быстро оценил обстановку и посоветовал принять лекарство-индикатор. Если после него, мол, боль пройдёт, значит, болит сердце…

В прошлом году Зинаиду поцарапал кот, которого Паша с младшей сестрой приволокли, найдя бесхозным на огороде в картошке. Кот бы очень агрессивным – прямо «дикобраз какой-то», по словам матери семейства. Как-то на прогулке этот дикобраз в кошачьем облике решил подраться со своим дворовым собратом. Миролюбивая Зинаида, пытаясь растянуть их по «разным углам ринга», получила такой удар лапой, что мало не показалось: две вены на ноге оказались проколоты. Паша оказался дома. Он без привлечения специалистов оказал маме первую медицинскую помощь, а потом сказал, что нужно сделать УЗИ повреждённого участка – ну, чтобы, как он пояснил, не было риска образования тромбов. Сделали. Врач УЗИ сказал, что ни о каких тромбах не может быть и речи, потому что помощь была оказана в высшей степени профессионально.

«Мама знаменитого ребёнка».

- Недавно так случилось, что мне нужно было делать срочную операцию, - рассказывает Зинаида. – Паша попросил меня показать анализы. Изучив их, он стал просить меня хоть немного отложить операцию, чтобы привести анализы в норму. Рассказал о последствиях, которые могут быть. Но мне деваться было некуда. Легла в больницу. Когда врач анестезиолог пришла ко мне поговорить перед наркозом, я рассказала ей о предостережении сына. Она улыбнулась и сказала, что не надо волноваться – они заранее заготовят кровь моей группы для переливания. Операция длилась семь часов, у меня был бронхиальный спазм, два раза останавливалось сердце. Плюс большая кровопотеря. Когда пришла в себя, врач сказала мне, что сын был полностью прав, говоря о возможных осложнениях. Причём, мой ребёнок это сказал только на основе анализов! Так что меня потом все звали, да и сейчас называют «мамой знаменитого ребёнка». Что же касается того врача-анестизиолога, то она, как могла, помогала Паше. Первая прочитала обе его книги, написала отзывы.

Над книгами Паша начал работать чуть более года назад. На каждую у него пришлось около полугода. Кстати, он отправлял их даже в институт Склифосовского – одна из его сотрудниц была подписана на страничку Павла в Инстаграме. И тоже отозвалась о книгах очень хорошо. Написано, мол, правильно, доступно и понятно.

«Главное – это уважение к пациенту и хладнокровность».

Сам Паша говорит, что выбрал профессию около семи лет назад.

- В нашей семье медиков нет, - пояснил Павел. – Сначала увлечением стала биология, потом анатомия, ну а потом уже и медицина. А когда я посмотрел сериал «Склифосовский» о буднях врачей, мне очень захотелось стать врачом, который оказывает неотложную помощь. Если точнее, анестезиологом-реаниматологом. Мне понравился сам сюжет, то, что врачи работают, не покладая рук. Спасают жизни людей. С тех пор у меня появилась мечта побывать в институте скорой медицинской помощи имени Склифосовского. Очень хочется посмотреть вживую, как работают врачи…

Когда я спросила у Паши, какими качествами должен обладать врач в первую очередь, он сказал, что главное – это уважение к пациенту и хладнокровность. Да, профессия врача очень сложная. И в первую очередь, предполагающая огромную ответственность. Но наш юный медик к этому готов.

Мы также поговорили с Павлом о том, что медицина, пожалуй, одна из самых важных отраслей, в которой требуется импортозамещение, особенно в условиях нынешних санкций. Паша внимательно следит за всеми новинками, изобретениями учёных. Одна из самых интересных, на его взгляд, изобретение всё того же Склифа – средство от ожогов, изготовленное на основе клеток крови, которое позволяет заживлять раны не за несколько месяцев, как когда-то, а в считанные недели.

Мне кажется, парень настолько погружен в медицину, что даже на мой вопрос о том, если бы ему попалась золотая рыбка и у него появилась возможность загадать ей желание, он ответил, что попросил бы у неё здоровья родным и близким.

И да, ещё раз о мечтах. Помимо желания попасть в отделение неотложки в Склифе, Паша мечтает о том, чтобы его книги увидели свет. То есть были изданы (пока это только так называемые «сигнальные» экземпляры). Очень хочет он также встретиться с певцом Мияги - Азаматом Кудзаевым – под музыку которого юный медик писал свои произведения. А ещё он, как и многие другие ребята его возраста, грезит о том, чтобы к его любимым питомцам – коту и попугаю – присоединился щенок лабрадора. Такой, как у президента.



P.S. Как мне кажется, мечты Паши вполне осуществимы. Тем более что у нас в стране много людей, готовых поддерживать юные таланты. Я не говорю о том, что щенка лабрадора Паше должен подарить сам президент, у которого эти самые лабрадоры есть (хотя, почему бы и нет, кто знает – вот это бы действительно для пацана было бы таким стимулом, что мама не горюй). Но, думаю, обязательно найдутся люди, готовые помочь юному дарованию осуществить его мечты. Если вас заинтересовала история Павла Давранова и вы действительно хотите помочь, то можете связаться с автором текста Еленой Головань (e-mail: rifma@argumenti.ru. т. 8-916-105-40-28) и я вас состыкую с мамой Павла Давранова.