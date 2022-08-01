В Черногории с пляжа выгнали развесивших на шезлонг флаг Украины граждан

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1 августа 2022, 14:20

фото: pixabay.com

В Черногории украинских граждан выгнали с пляжа из-за желто-голубого флага Украины, который они повесили на шезлонг. По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел на пляже Ponta Beach Club в городе Петровац.

Жители Киева пришли на пляж и развесили на шезлонге национальный украинский флаг. Другим отдыхающим на пляже это не понравилось. Они обратились у охранникам пляжа. Сотрудники предложили киевлянам покинуть пляж. Приезжие попытались спорить с сотрудниками пляжа и даже применить силу. Но потом решили покинуть территорию у моря и пригрозили жалобой в правоохранительные органы.