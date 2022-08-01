Украинцев подозревают в подготовке теракта в Липецке

Трое граждан Украины — Александр Свергун, Яна Данилова и Ирина Пузанова — заключены под стражу в Липецке до 25 сентября. Их подозревают в попытке подрыва автостанции и связях с запрещенной в России организацией «Правый сектор».
По версии ФСБ, подозреваемые приехали в Россию в марте под видом беженцев. Следствие считает, что они входят в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной под патронажем Службы безопасности Украины.
По утверждению представителей ФСБ, задержанные украинцы под руководством иностранных инструкторов готовились взорвать самодельную бомбу на автостанции «Сокол» в Правобережном округе Липецка. Оперативники нашли в лесу тайник, в котором хранились детали взрывного устройства — четыре тротиловые шашки общей массой 1,6 кг, электродетонатор и готовые поражающие элементы в виде гвоздей, гаек и шурупов. По оценке ФСБ, радиус осколочного поражения при взрыве мог достигнуть 500 м.
За содеянное каждому из задержанных грозит до 20 лет лишения свободы. Известно, что один из подозреваемых — Александр Свергун — ранее был осуждён за педофилию.
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