Центробанк РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года

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1 августа 2022, 13:05 Источник: ЦБ РФ

фото: pixabay.com

Центральный банк РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года. Сообщение опубликовано на сайте регулятора.

В сообщении ЦБ указано, что сохраняется действующий до 9 сентября 2022 года лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.

Граждане, которые с 9 марта этого года не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до этой даты.

Остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. "Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета", - уточняет ЦБ.

Как отметил регулятор, Банк России вынужден сохранять ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.