Власти Архангельска не будут организовывать проверку после слов супруги мэра Дмитрия Морева о «паршивости» работы градоначальника

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1 августа 2022, 12:19 Источник: Говорит Москва

Дмитрий Морев, фото: Жесть Поморья: Архангельск Северодвинск регион, Вконтакте

Власти Архангельска не будут устраивать проверку после слов супруги мэра города Дмитрия Морева Елены о «паршивости» его работы. Елена Морева в соцсети эмоционально высказалась о работе своего мужа, мэра Архангельска: «Человек работает без выходных и отпусков, всё здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны».

Вскоре после публикации поста Моревой сообщение набрало множество лайков. По информации СМИ известно, что супруга мэра Архангельска Дмитрия Морева работает в медицинской сфере. Супруги Моревы воспитывают сына и дочь.

Замначальника пресс-службы администрации Архангельска Ольга Гичкина в ответ на запрос радиостанции «Говорит Москва» прокомментировала, что высказывания Елены Моревой не будут приняты во внимание, поскольку это её личное мнение, она не является должностным лицом администрации городского округа «Город Архангельск», ни о какой проверке речи быть не может.

Позже Елена Морева опубликовала в соцсетях пост с извинениями за свои слова.

Дмитрий Морев публично не отреагировал на публикацию супруги.

Пост главы Архангельска он занимает с 9 ноября 2020 года. Согласно исследованию центра информационных коммуникаций «Рейтинг», проведенному совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, Морев занимает 64 место в рейтинге мэров. Всего в рейтинге 88 позиций.