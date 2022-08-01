Врач Арзуманян: употребление моркови и черники не скажется на зрении ни в негативном, ни в позитивном ключе

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1 августа 2022, 10:35

Andrey Turusov/Russian Look, globallookpress.com

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала в беседе с радио Sputnik о частом заблуждении относительно употребления моркови и черники для улучшения зрения.

Врач заявила, что употребление моркови и черники не скажется на зрении ни в негативном, ни в позитивном ключе.

«Раньше было мнение, что только морковь и черника помогают улучшить зрение и вылечить глаза. Это не так. Если уже есть нарушение зрения, никакие продукты не помогут это исправить», — заявила Арзуманян в интервью радио Sputnik.

Также врач дала рекомендации, благодаря которым можно поддерживать качество зрения на том же уровне. Арзуманян отмечает, что в рационе должны содержаться омега-3, жирные кислоты, лютере, цинк и различные витамины.

«Весь этот набор можно получить из обычных продуктов питания. Омега-3 – это любая рыба. Лютеин можно получить из зеленых салатов. Цинка много в бобовых. Витамины можно получить из орехов и семян», — заключила врач-диетолог Маргарита Арзуманян.