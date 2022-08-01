Депутат ГД Милонов предложил увеличить количество бесплатных парковок вблизи медицинских учреждений

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1 августа 2022, 09:49

Виталий Милонов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов внёс инициативу расширить количество бесплатных парковочных мест вблизи медицинских учреждений. Обращение отправлено на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко. RT ознакомился с документом.

Милонов заявил, что посещение пенсионерами и инвалидами медицинских объектов, где расположена платная парковка, может серьезно ударить по бюджету граждан. Так, посещение «рядовой процедуры или осмотра врача» начинает обходиться в «серьезную сумму».

Депутат ГД также подчеркнул, что автомобиль (свой или родственников) может быть необходим для определённой категории маломобильных граждан.

В качестве решения ситуации с платными парковками около учреждений здравоохранения, Милонов выдвинул инициативу об увеличении количества бесплатных парковочных мест для пациентов станционаров, фельдшерских организаций, поликлиник и тд.

«Время бесплатной парковки могло бы составлять два-три часа с расчётом, что за этот отрезок пациент мог бы успеть пройти необходимые процедуры и спокойно покинуть парковку без потерь для своего бюджета», — говорится в тексте обращения.

Депутат отметил, что готов разработать поправки в законодательство.