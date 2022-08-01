Школа для молодых мам создана в Приморском крае

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1 августа 2022, 06:41

Фото — Кавалеровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Детство»

Ещё в начале этого года в таёжной глубинке Приморья, в горнорудном центре края на базе Кавалеровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Детство» создали специализированную службу для профилактики раннего сиротства и знакомства молодых мам с основами воспитания. Её работа организована в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы и проводится не только в Кавалеровском городском поселении, но и на территории всего муниципального округа, а также за его пределами – для организации выездов сформирована мобильная бригада.

В состав округа входят посёлки городского типа Кавалерово, Горнореченский, Хрустальный, сёла Высокогорск, Зеркальное, Богополь, Устиновка, Синегорье, Суворово и посёлок Рудный.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края поясняют, что идея создания такой школы возникла из-за того, что молодым женщинам в силу своего юного возраста тяжело адаптироваться к новой для них роли мамы.

Специалисты мобильной бригады выясняют потребности и пожелания молодых мам в конкретных населённых пунктах, исходя из запроса, её состав меняется.

Например, многих мам в Тернейском муниципальном округе на севере Приморья интересуют вопросы особенности развития детей раннего возраста: что должен уметь и знать ребёнок в этом возрасте. Также среди наиболее злободневных – подготовка детей к поступлению в школу.

Как отмечают в краевом министерстве труда и соцполитики, педагог-психолог рассказывала, как подготовить будущих первоклассников к новой для них роли, помочь им адаптироваться в новом коллективе, что делать, чтобы у ребёнка не пропала мотивация к учёбе.

Тем родителям, кого интересовали вопросы развития у детей внимания, памяти, выдали подготовленные психологом комплекты дидактических материалов для занятий дома.

Кроме того, специалистами специализированной службы с детьми проводится диагностическая работа, организуются мастер-классы и практические занятия.

Оказывает помощь детям и их родителям и учитель-логопед. Она знакомит молодых мам с особенностями физиологического развития детей раннего возраста, и их речевых навыков.

Также на территории Тернейского округа в рамках выездной школы работает клуб психологической помощи. По словам директора Кавалеровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Анны Гредякиной, психологический клуб для молодых мам предполагает взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам развития и воспитания детей, способствует углублению понимания собственной системы воспитания и изменению некоторых жизненных представлений.