Сомнительный пломбир на прилавках магазинов Приморья — фальсификат

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

1 августа 2022, 06:05

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю заявило, что название «пломбир» производитель мороженого может использовать только в отношении молочного продукта, в составе которого нет растительных жиров.

Согласно протоколу испытаний № 9063-П от 17 июня 2022 года, который имеется в распоряжении редакции, отобранные для анализа образцы мороженого «пломбир», изготовленного ООО «Арсеньевский молочный комбинат», содержат сразу четыре недопустимых элемента. Это, так называемые, фитостерины или растительные жиры, в которые входят брассикастерин, бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Обычно их используют недобросовестные производители, чтобы удешевить процесс производства.

«Мороженое, в составе которого используется заменитель молочного жира, согласно понятиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», является «молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира» с массовой долей жира не более 12 процентов.

Использование производителем понятия «пломбир» на потребительской упаковке продукции, произведенной с использованием заменителя молочного жира, вводит в заблуждение потребителей продукции относительно её состава, поскольку применять данное наименование возможно только в отношении «молочного продукта» или «молочного составного продукта»», — значится в официальном письме Роспотребнадзора по Приморскому краю в адрес редакции.

Помимо этого в ведомстве заявили, что продукты питания, на которых указана недостоверная информация, являются фальсификатом.

«Согласно понятиям, установленным Федеральным законом от 02.01.2022 года № 29-ФЗ „О качестве и безопасности пищевой продукции“, пищевые продукты, информация о которых является заведомо недостоверной, являются фальсифицированными», — добавили в надзорном органе.

Напомним, что в июне текущего года Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» провёл исследование мороженого «Пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат», которое выпускается в килограммовых упаковках.

Так как факт наличия растительных жиров скрыт от потребителей и не вынесен в состав на упаковку продукции, можно предположить, что производитель сознательно скрывает наличие фитостеринов в десерте и вводит в заблуждение потребителей, выдавая дешевую продукцию за ГОСТовскую.