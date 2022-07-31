«Билетная мафия» дорого заплатит за свою аферу

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31 июля 2022, 20:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Дело о крупной афере с билетами известных театров России будет рассматривать Тверской райсуд. Туда уже поступили материалы после утверждения обвинительного заключения. Однако дата первого заседания пока не назначена. Как уже отмечали в СМИ, СКР занимался расследованием дела «билетной мафии» с февраля 2020 года, после того как к правоохранителям обратились из Мариинского театра. Из заявления следовало, что через сайты mariinskii.com и mariinsky-theatre.com, которые полностью копировали стилистику официального портала театра и его марку, неизвестные лица вели активную торговлю билетами по завышенным ценам.

Оба этих сайта хорошо продвигались через поисковые программы в интернете. И при запросах пользователей, связанных с покупкой билетов на спектакли театра, они стояли гораздо выше театральных сайтов, что практически парализовало все интернет-продажи. В Центральном аппарате СКР возбудили дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч.4 ст.180 УК) в 2020 году. Но год спустя обвинение ужесточилось, и в нём уже появилось мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).

К тому времени в числе потерпевших уже значились Большой и Малый театры, Государственная консерватория имени Чайковского, Театр наций, Российский государственный академический молодежный театр и международный культурный центр «Спасская башня». Иными словами, мошенники зашли слишком далеко. Во время расследования, которое возглавил генерал-майор юстиции Сергей Новиков, в декабре 2013 года бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов через принадлежавшую им компанию Simple Life Innovation занялись продажей билетов на спектакли, фестивали и спортивные матчи.

Куринов, будучи опытным программистом, взял на себя техническую часть нового бизнеса, а Хартанюк руководил проектом, занимаясь его развитием. Несколько лет работа бизнесменов не выходила за рамки закона. Но потом всё изменилось. В 2017 году Андрей Хартанюк решил резко увеличить свои доходы, дал указание компаньону создать двойники официальных сайтов театров и набирать сотрудников для выполнения криминальных задач. По версии следствия, именно Андрей взял на себя общее руководство новым бизнесом, назначал цены, распределял деньги и обеспечивал прикрытие «псевдо-сайтов».

Куринов же занимался, по сути, кураторской деятельностью. Он следил за группами дизайнеров и программистов, которые работали на нелегальную сеть. Уже через несколько месяцев в Москве и Владимире партнёры открыли два колл-центра, в которых обрабатывали потенциальных покупателей. В массовом сбыте билетов по завышенным ценам вскоре начали участвовать уже два десятка компаний. Преступная сеть совершенствовалась. Активными участниками группы в то время, по версии следствия, стали предприниматель Юлия Чарыкова и трое других бизнес-дельцов, среди которых мать Андрея Хартанюка.

Группировка отличалась особой сплочённостью. Она действовала очень скрытно, в неё входили десятки участников. Примечательно, что офис преступной организации находился по адресу Петровка, 19, совсем недалеко от здания ГУВД столицы. Схема, которая действовала с 2017 по 2020 годы, предусматривала создание нескольких сайтов-двойников выбранного театра или организатора популярного шоу. Подобная деятельность и привела к тому, что онлайн-продажи с официальных театральных сайтов практически прекратились.

Практически все исполнители данной аферы были задержаны силовиками и арестованы. Но организаторы и, по сути, главари банды – Андрей Хартанюк и его мать, скрылись и сейчас находятся в международном розыске. Совокупный ущерб от незаконного использования товарных знаков театров в итоге составил более 1 млн рублей. При этом, в Мариинском театре настаивают на взыскании с аферистов 50 млн рублей. Театр уже подал соответствующий иск на финальной стадии расследования. Адвокаты отмечают, что рассчитывают на «справедливое решение суда».