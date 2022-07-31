Председатель правительства РФ Мишустин назначил временной главой ПФР Чиркова

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31 июля 2022, 13:13

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Пенсионного фонда Росси Андрея Кигима. На его место временно назначен Сергей Чирков. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы ПФР. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства», — обозначается в сообщении.

Андрей Степанович Кигим — российский государственный и политический деятель, экс-глава ПФР. Возглавлял ведомство Кигим с 12 февраля 2021 года.

Сергей Чирков ранее занимал должность заместителя председателя правления ПФР.