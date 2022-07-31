В России за сутки выявили 12 498 случаев заражения COVID-19

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31 июля 2022, 12:37

ПЦР-тест, https://unsplash.com/photos/k0KRNtqcjfw

За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 498 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации госпитализированы были 982 человека с коронавирусной инфекцией, что на 39,9% меньше, чем накануне.

За вышеуказанный период в стране скончались 38 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. За сутки в РФ выздоровели 6 056 человек, что на 2,5% меньше в сравнении с показателями 30 июля.