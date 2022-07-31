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Путин: первый гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков»

, 11:47 Источник: RT

Путин: первый гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков»
тест-запуск «Циркона», фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что первый гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков». Об этом сообщает RT.

Глава государства отметил, что гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире. Совсем скоро они будут поставлены в ВС РФ. 

Путин заявил, что первым «Циркон» будет поставлен на борт корабля «Адмирала Горшкова». 

Также лидер страны подчеркнул, что нести службу судно будет в том районе, который представляет интересы обеспечения безопасности РФ.

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