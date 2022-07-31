Председатель ГД Володин о новых законопроектах: с августа увеличат пенсии работающим пенсионерам

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31 июля 2022, 10:32 Источник: ТАСС

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении пенсий, новых правилах рекламы детского питания и доступе к налоговой информации. Об этом сообщает ТАСС.

В социальных сетях Госдумы опубликованы заявления Володина. Председатель ГД поделился новыми экономическими законопроектами августа.

Так, встать на налоговый учёт можно будет через портал «Госуслуги». Отмечается, что теперь ФНС сможет передавать сведения другим лицам о налогоплательщиках, если они дали на это согласие.

С августа увеличат пенсии работающим пенсионерам. Подчеркивается, что для каждого размер увеличения будет индивидуальный, основанный на сумме страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Также вырастет пенсия и у тех, кому в августе исполнится 80 лет.

Изменены и правила для рекламы детского питания: теперь реклама заменителя женского молока должна «содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей».