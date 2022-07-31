День Военно-морского флота России

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31 июля 2022, 10:02 Татьяна САВКИНА

Сегодня, 31 июля, отмечается праздник особой гордости и славы России - День Военно-морского флота. Праздник ежегодно приходится на последнее воскресенье месяца. День ВМФ - один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, праздников.

Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении прежде всего территориальной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков главным препятствием для развития русского государства.

В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание Российского флота и положило начало его строительству. «Морским судам быть!» - воля не только молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота государство не может сделать нового шага в своем развитии. Уже к 1700 году на воду было спущено 40 парусных и 113 гребных судов, построенных на собственных верфях.

Идея проводить праздник в честь флота принадлежит Петру I. Царь решил приурочить празднования ко дню победы в Гангутском сражении, когда русские одолели шведов. Это произошло 7 августа 1714 года. Исход битвы при Гангуте стал первой в истории морской победой России. Отвага и героизм русских моряков навсегда оставили свой след в мировой истории.

В СССР День Военно-морского флота был учрежден постановлением Совета народных комиссаров и Центрального комитета ВКП(б) от 22 июня 1939 года. День ВМФ стали ежегодно отмечать 24 июля. В 1988 году профессиональный праздник военных моряков был перенесен с фиксированной даты на последнее воскресенье июля.

С 2017 года в Санкт-Петербурге в День ВМФ проходит главный военно-морской парад. В нем участвуют моряки Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.