Мигрантам станет намного сложнее трудоустроиться в России

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30 июля 2022, 23:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Как стало известно, в МВД России предложили по-новому оформлять трудовые договоры с мигрантами.

В опубликованном документе говорится: «В трудовом договоре с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, указываются сведения о едином документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина на территории РФ, с электронным носителем информации, действительной учётной записью в реестре иностранных работников». Предлагается включать в договоры мигрантов реквизиты полисов ДМС и ОМС со сроком действия не менее года. Помимо всего прочего, в договоре должны быть по-прежнему отражены трудовые функции работника, условия оплаты труда, дата начала работы, режим рабочего времени и времени отдыха.



Ещё раньше МВД опубликовало законопроект «об условиях въезда и пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». В нём было предложено кардинально поменять схему легализации мигрантов. Одна из главных новаций – отмена разрешения на временное проживание. Вместо этой инициативы предполагается установить три миграционных режима – краткосрочный, долгосрочный и режим постоянного пребывания. Первый в списке ограничивает пребывание в РФ 90 днями в течение года, второй – позволяет находиться на территории страны свыше 90 дней, а третий – бессрочно. Сменить цель пребывания отныне можно не уезжая с территории России.



Иностранные граждане, пребывающие в РФ дольше 90 дней в году, должны будут получить единый цифровой документ, удостоверяющий личность. Для этого им нужно будет обратиться в местное отделение МВД, сдать отпечатки пальцев и пройти медосвидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не является наркоманом, у него не имеется ВИЧ или иных инфекционных заболеваний. Тем же, кто собирается постоянно проживать в России, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, получить медицинский полис и подать заявление на включение в электронный реестр иностранных работников.



Также мигрантов обяжут не принимать участие в митингах, демонстрациях или в деятельности экстремистских организаций. В случае нарушений иностранцев ждёт выдворение на родину за собственный счёт. Весьма существенно ужесточаются требования к работодателям, пользующимися услугами иностранных граждан. В специальном электронном реестре работодатели будут обязаны регистрировать иностранных работников, указывать требуемое число мигрантов и регулярно отчитываться о принятии их на работу или увольнении. За предоставление ложных сведений фирмы лишат возможности нанимать иностранцев. Самих же мигрантов, работающих вне реестра, будут высылать без решения суда.



Но с данным законом могут возникнуть серьёзные проблемы, и об этом уже говорят многие аналитики. Эксперты опасаются, что мигрантам будет попросту некуда ехать. В их родных странах (в основном это Средняя Азия) часто нет работы, и отсутствует достойный уровень жизни. В России для них – самое, что не есть, спасение. А ещё говорят об оттоках мигрантов из РФ с конца февраля этого года. Хотя при этом, другие аналитические центры оттоков не фиксируют, а наоборот, говорят об увеличении числа оформленных трудовых договоров.