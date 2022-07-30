Что легендарный Дюма-отец писал о России

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30 июля 2022, 20:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Все мы знаем, что легендарный и неповторимый Александр Дюма-отец подарил нам много интересных произведений, многие из которых популярны до сих пор. «Три Мушкетёра», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго» - всё это давно превратилось в литературное достояние всего человечества. Но мало кто знает, что великий писатель, любивший путешествия, в своё время посещал и Российскую империю. Это было примерно в конце 1850-х, когда Николаевская эпоха ушла в прошлое, и наступили золотые времена Александра II.

Дюма-отец посещал Петербург, бывший тогда столицей, далёкую северную Карелию, Москву, Углич, Калмыкию и даже Закавказье. Кстати, путешествие писателя в Россию стало возможным только после смерти Николая. Предыдущий государь был резок в словах и политике и даже запрещал творчество француза. Тем не менее, при Александре поездки Дюма в Российскую империю стали возможными. Конечно, не обходилось без слежки со стороны царёвой полиции. Но для Дюма это было не главное. За время своих путешествий он написал о России две книги.

Про Петербург он отзывался очень достойно. «Ничто на свете не поможет вам представить себе июньскую ночь в Санкт-Петербурге», - можно привести пример из цитат писателя, «Это какое-то наваждение. Все вокруг вас жемчужное, переливается опаловыми отсветами, но не так, как бывает на рассвете или в сумерках. Свет бледный, и всё же в нём нет ничего болезненного, он озаряет предметы сразу со всех сторон». Сразу видно, что тогдашняя столица империи пришлась легендарному автору по душе.

Но восторг у Дюма был не всегда. «Ассортимент ругательств столь же разнообразен как и обороты речи, выражающие нежную любовь», - писал француз про русский язык, «Никакой иной язык не приспособлен к тому, чтобы поставить человека намного ниже собаки». Он также критиковал и многие особенности российской экономики. О русских просторах Дюма писал следующее. «Безлюдье особенно поражает и более всего удручает в России». А по поводу самой страны он говорил, что советников здесь больше, чем где бы то ни было, но при этом к советам прислушиваются менее всего.

В Москву Александр Дюма тоже заезжал, и по-другому просто не мог. Ведь это была, по сути, вторая столица Российской империи. Кремлём писатель бурно восхищался. «Он показался мне дворцом фей, который нельзя описать пером», - следует из строк автора. Но про сам город он не сказал ничего примечательного. Москву Дюма назвал скорее огромной деревней, чем большим городом. Вот такое разностороннее мнение по поводу нашей страны было у того самого создателя «Мушкетёров».