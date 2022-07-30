Кто больше потерял: Ялта или Киркоров?

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2022, 18:19 Источник: Аргументы недели-Крым

28 июля 2022 года певец объявил, что больше петь в Ялте не будет выступая в ялтинском концертном зале «Юбилейный». И повис вопрос: «Чего он фыркнул?»

КИРКОРОВ приехал в Крым уже настороже – ранее отменился один из его концертов в Краснодарском крае, а на второй публика сдавала билеты (по крайней мере так писали местные сми). И насторожиться была причина – православная общественность и казачество проклинали его за богохульство в номере «Мария Магдалена», где он посмел ходить по кресту. В Крыму антикиркоровскую петицию подписывали в церквях и храмах и судя по просочившимся в публичное пространство видеозаписям, подписантов было много. И якобы сам митрополит собирался с просьбой пойти к самому губернатору крымскому не допускать выступлений кощунника в Крыму.

И КИРКОРОВ видимо дрогнул и начал искать поддержку у друзей-товарищей со связями в Крыму, посылая их в местный центр принятия решений – к Сергею АКСЕНОВУ. Но что-то пошло не как он задумывал. Возможно, друзья тоже оказались больше крестоносцами церкви, чем крестоносцами Филиппа Звездиновича и как говорят, никто даже пальцем о палец не ударил, чтобы помочь самокоронованной звезде эстрады. И более того – КИРКОРОВУ были выдвинуты требования и требования эти он исполнил, как не противно было «королю» прогибаться под изменчивый мир.

А противно было настолько, что не удержал он язык за зубами и выдал тираду: «Никто и ничто не омрачит моих добрых воспоминаний об этом городе, об этом зале, независимо от того, кто руководит этим городом, этим краем». И наложил анафему свою концертную на Ялту на веки вечные.

И обида Филиппова выглядит несколько смешной, так как отношения с Ялтой у него чисто денежные. Он собрал с зала – если судить по всем проданным билетам – около 15 миллионов рублей, что несопоставимо с крохами аренды, капнувшими в кассу «Юбилейного». То есть кого наказал? Может он думает, что таким образом отомстил мэру Ялты Янине ПАВЛЕНКО и главе Крыма Сергею АКСЕНОВУ, так им пофигу – мало ли в попе нашем самозванных звезд. И даже Богу – в большом смысле слова – оказалось наплевать на Филиппа КИРКОРОВА большую кучу: ни концерты не отменились, ни сообщения о минировании не поступили, ни простуда с диареей не снизошли.

А проблема всего скорее в раздутом эгоизме, который даже в 55 лет все еще крутит хозяином как хвост собакой.