Латвийские СМИ: как беженку из Украины в Даугавпилс поселяли

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 июля 2022, 12:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Политика правительства Латвии в отношении украинских беженцев проста и понятна – «за Украину». А потому и все средства хороши, особенно, пропаганда и пиар, потому как многие латвийцы просто устали уже от помощи, требований и прочих прелестей совместного проживания с гостями из Украины.



Да, у Латвии закончились деньги на помпезные приемы гостей из Украины – ушли в прошлое пятизвездочные отели с трехразовым питанием, бесплатные посещения продуктовых магазинов, щедрые пособия… остались только флаги Украины, которые развешены в столицы Латвии…



А гости все прибывают… Куда селить? Чем кормить? Где взять спонсоров и волонтеров? Ответ простой – информация в СМИ! Вернее, «ударим на жалость» латвийцев!



Намедни читаю в латвийских СМИ историю о женщине из Украины, которую водитель автобуса отказался бесплатно отвести в город Даугавпилс.



Привожу отрывок из латвийских СМИ:



«...Вообще-то волонтеры на автовокзале занимаются беженцами-транзитниками, проезжающими Латвию, но естественно, людей, которым нужна помощь, тоже привечают. Так было и в этот раз. К окошку волонтеров подошла молодая женщина и спросила, как ей добраться до Даугавпилса. Время позднее, автобусы расходятся последние. Она - с вещами. По счастью, автобус на Даугавпилс ещё только готовился к отбытию.



Правда, администратор автовокзала пояснила, что даугавпилсские автобусы украинских беженцев могут и не брать. Говорят, у них коммерческие рейсы. Берут только в тех случаях, если есть свободные места.



Мы с коллегой пошли провожать нашу гостью с надеждой на лучшее, стараясь не вспоминать всего негатива, который слышали о Даугавпилсе в отношении украинских беженцев. Подошли к автобусу - идёт посадка. Свободные места явно вырисовываются. Обратились к водителю. И тот - наотрез в категорической форме отказался брать женщину бесплатно. "Пусть, как все, платит 11 евро, у меня рейс коммерческий".



- Но она ж не как все. Потому и приехала к нам - спастись, отдышаться. Заработать ещё не успела. И вы ведь можете её взять на свободное место, - просили мы.



Водитель был непреклонен. Поскольку такого поворота событий мы никак не ожидали, оба с коллегой оказались не при деньгах. Коллега побежал за кошельком - автобус вот-вот собирался отходить. А я - посмотрела на молчащую группу даугавпилсских пассажиров вокруг нас и предложила скинуться гостье на билет. Ну стыдно же так людей принимать - тем более, нуждающихся в помощи. Но в ответ - тишина. Только один мужчина крепкого вида грозно бросил что-то типа: нечего бандеровцев привечать.



- Это она бандеровка?! - переспросила я, указывая на маленькую уставшую женщину. Но в ответ - тишина. Похожая на полное единодушие.



Тут неожиданно одна из пассажирок предложила решение: "Не надо собирать деньги. Мой муж купит ей билет. Только вы не пишите об этом". Мужчина, только что подбежавший к женщине, не особо разбираясь в ситуации, послушно достал деньги. Я спросила имя, пообещав поставить свечу в церкви.



- Поставьте за хорошего человека.



На том и сошлись. Билет беженке купили. Двое хороших людей как бы спасли Даугавпилс от позора. Но молчать об этом случае я посчитала не возможным и не обещала хранить его в секрете. Потому что за ним кроется немало проблем.



То, что Даугавпилс неожиданно прославился своей нетерпимостью к украинским беженцам, это даже не вина его, а беда. В конце концов, кто-то большой и сильный каждого из нас при желании может назначить "бандеровцем". А подать просящему камень вместо куска хлеба - такое людям не прощается даже неверующим. Ведь водителю абсолютно ничего не стоило взять несчастную женщину на свободное место. Ни за что - 11 евро - коммерция! При таком подходе к жизни, уверена, эта "коммерция" вряд ли долго продержится - подсчёты добра и зла ведутся повыше нашего СГД.



Но дело не только в этом - каждый, как говорится, отвечает за своё. Если страна решила и объявила о том, что она помогает украинским беженцам, то должна отработать элементарные механизмы этой помощи. Я слышала, как это делается, например, в Германии. Даже поздно прибывшего беженца встречают волонтеры - в аэропортах, на вокзалах - сажают в оплаченное такси и отправляют в центр приема, где им гарантированы ужин, душ и чистая постель. Наутро начинают разбираться с их документами».



Интересная история, не так ли?



Все упомянула корреспондент, даже Бога! Кстати, в последнее время на самый русскоязычный город Даугавпилс идут нападки – мол, нелояльные они там, не поддерживают политику правительства страны. Даже президент Эгилс Левитс посещал славный город, чтобы «внушить» непокорным жителям Даугавпилса, как следует думать, и что делать! Да и посол США в Латвии «подсуетился» когда прибыл в Даугавпилс – мол, НАТО – молодцы, и если «неблагодарная» Россия нападет, то костьми ляжем, но в обиду не дадим вас! Мало кто из жителей Латгалии поверил государственным мужам…



Корреспондент, вышеупомянутой истории заговорила о том, как в Германии принимают беженцев из Украины – прекрасно и на полное обеспечение… Вот только забыла журналист написать, что Германия – не Латвия в экономическом плане, да и устали немцы от беженцев, которые заселили страну при правлении г-жи Меркель! Да и запамятовала «акула пера», как и куда селят в Германии гостей из Украины – явно не в пятизвездочные отели с трехразовым питанием на берегу моря… Там все скромнее!



Людей сложно обмануть, особенно, когда они видят все сами!



Я за то, чтобы помогать людям, но не использовать доброту человеческой души! Я за уважительное отношение и за элементарное «спасибо», когда тебя принимают искренне! Но я против пиара, пропаганды, навязывания своих политических взглядов и решения вопроса за чужой счет!



Возможно, правительству Латвии стоит быть честными перед латвийцами, а не использовать их в слепую – решили помогать, так распределите финансы сперва грамотно, чтобы встречать людей! Да и правительству Украины, возможно, следует подумать о своих гражданах… подумать своей головой. Я так думаю…