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30 июля 2022, 12:23 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что освобождение региона неизбежно и является вопросов времени. Об этом он заявил РИА Новости.

На данный момент территория Запорожской области освобождена на 70% от контроля ВСУ.

«Бандиты Зеленского продолжают терроризировать местное население, вплоть до того, что отключают город от горячего водоснабжения. Но чинить свой произвол им осталось недолго. Освобождение Запорожья неизбежно и является вопросом времени», — отметил Рогов.

На данный момент, по его мнению, главная задача состоит в освобождении города Запорожье, чем быстрее это произойдёт — тем быстрее люди вернутся к нормальной жизни.