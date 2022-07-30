Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович позитивно отнесся к законопроекту о выплате 13-й пенсии пенсионерам осенью текущего года. Об этом он сообщил в интервью RT.
«Это выплаты наименее обеспеченной категории людей. Пенсионеры всё-таки попадают в категорию низкодоходных, поэтому любое увеличение выплат — это позитивный момент», — пояснил специалист.
В ходе беседы он также отметил законопроект об увеличении вдвое фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, которые достигли 70-летнего возраста.
По словам эксперта, материальные пособия повысят платёжеспособность пенсионеров. Более того, они частично обеспечат рост экономики.
Аргументы Недели → Самое читаемое
NI: оказывая военную поддержку Украине, Британия ставит целью улучшить свои позиции в Европе после выхода из ЕС
Захарова о призыве Японии не проводить учения на Курилах: Токио с тем же успехом мог потребовать, чтобы солнце всходило на Западе
Захарова назвала фейковыми публикации итальянских СМИ о причастности России к падению кабинета Марио Драги
- #ЗАУГЛОМ Как болгары предали дружбу с их русскими освободителями от турецкого ига
- 11:58 Экономист Остапкович о законопроекте по выплате 13-й пенсии: любое увеличение выплат — это позитивный момент
- 10:58 Глава комитета СФ Клишас призвал предметно обсудить вопрос размещения хостелов в жилых домах
- 09:48 Данные пользователей «Почты России» попали в Сеть из-за действий злоумышленников
- 09:31 В Москве состоится мастер-класс с блогерами по созданию фотоконтента «Цветочное настроение»
- Telegram | (Подписаться) «Бермудский треугольник» научного флота