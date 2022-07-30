Экономист Остапкович о законопроекте по выплате 13-й пенсии: любое увеличение выплат — это позитивный момент

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2022, 11:58 Источник: RT

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович позитивно отнесся к законопроекту о выплате 13-й пенсии пенсионерам осенью текущего года. Об этом он сообщил в интервью RT.



«Это выплаты наименее обеспеченной категории людей. Пенсионеры всё-таки попадают в категорию низкодоходных, поэтому любое увеличение выплат — это позитивный момент», — пояснил специалист.



В ходе беседы он также отметил законопроект об увеличении вдвое фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, которые достигли 70-летнего возраста.



По словам эксперта, материальные пособия повысят платёжеспособность пенсионеров. Более того, они частично обеспечат рост экономики.