Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Экономист Остапкович о законопроекте по выплате 13-й пенсии: любое увеличение выплат — это позитивный момент

, 11:58 Источник: RT

Экономист Остапкович о законопроекте по выплате 13-й пенсии: любое увеличение выплат — это позитивный момент
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович позитивно отнесся к законопроекту о выплате 13-й пенсии пенсионерам осенью текущего года. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Это выплаты наименее обеспеченной категории людей. Пенсионеры всё-таки попадают в категорию низкодоходных, поэтому любое увеличение выплат — это позитивный момент», — пояснил специалист.

В ходе беседы он также отметил законопроект об увеличении вдвое фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, которые достигли 70-летнего возраста.

По словам эксперта, материальные пособия повысят платёжеспособность пенсионеров. Более того, они частично обеспечат рост экономики.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире