Ценить момент: о том, как научиться радоваться жизни и наслаждаться каждым ее мгновением

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2022, 11:47 Екатерина Евсеева

Фото: istockphoto.com

Все больше и больше начинаю замечать за людьми недовольство, разочарование и необоснованную агрессию. Кто-то жалуется на низкую заработную плату, пенсию, сваливая все на правительство и неумение «управлять» страной. В большинстве случаев, такие люди несчастны. И, как правило, вряд-ли смогут обрести его, только если сильно захотят.

Я думаю, что почти у каждого есть те самые знакомые, так называемые «нытики». Вы знаете, что человек всегда и на все будет жаловаться, он не умеет признавать свою неправоту, ведь «спихнуть» вину на другого - проще простого. «Нытики» они попросту потому, что в общении с ними вы никогда не получите положительных эмоций, скорее, сами превратитесь в тех самых вечно обиженных на жизнь несчастных людей. У них постоянно на все найдётся куча оправданий: виновата погода, машина, свекровь, мама, муж и тому подобное.

Удивительно то, что некоторые сами не замечают за собой, как потихоньку начинают перенимать такую же негативную энергетику. И я могу сказать, что это действительно было актуально во все времена. Кто-нибудь может назвать время/год, когда люди по-настоящему были довольны не только своей жизнью, но и правительством? Конечно же, найдутся и те, кого все устраивало на протяжении многих лет. Но 80 процентов населения сейчас скажут, что все плохо, как и было для них всегда.

Это к вопросу о том, что люди не находят положительного начала во всех сферах их жизни. Они занимаются тем, что им не по-настоящему нравится, а тем, что вынуждает их ходить, к примеру, на нелюбимую работу. Дело в том, что таких людей великое множество. Хочется задать вопрос: «Что мешает создавать ту колею, в которой вы мечтаете двигаться?» Понятное дело, у всех свои финансовые возможности/обстоятельства, но всегда можно найти комфортный вариант для самого же себя на первое время. Здесь уже вопрос о желании и о том, хотите ли вы что-то менять в своей жизни.

Я призываю к тому, чтобы не бояться рисковать и создавать своё детище. Лучше попробовать, нежели не узнать, как могло бы быть, а потом жалеть об этом. Счастливые люди отличаются от обычных тем, что для них не существует неудачи. Ведь согласитесь, кто-то находит возможности, а кто-то - оправдания.