Глава комитета СФ Клишас призвал предметно обсудить вопрос размещения хостелов в жилых домах

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2022, 10:58

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Federation Counci

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал предметно обсудить вопрос размещения хостелов в жилых домах, не исключая их скорый запрет на законодательном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова сенатор.



«Думаю, это нужно предметно обсудить осенью. По итогам обсуждения могут быть любые варианты», - рассказал он в ходе обсуждения недавнего пожара в хостеле на юге Москвы. Он также добавил, что считает не только неправильным, но и опасным их размещение в жилых домах.



Ранее сообщалось, что возможной причиной пожара в хостеле Москвы могла стать неисправность проводки.