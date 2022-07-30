В Москве состоится мастер-класс с блогерами по созданию фотоконтента «Цветочное настроение»

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30 июля 2022, 09:31

Фестиваль «Цветочный джем» в Москве, фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

В Москве пройдёт мастер-класс с блогерами по созданию фотоконтента «Цветочное настроение». Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что мероприятие будет проходить в рамках фестиваля «Цветочный джем» по адресу ул. Кузнецкий Мост у входа в ЦУМ, 2 августа в 18.00.

Из организационных моментов также известно, что в мастер-классе смогут участвовать только 30 человек одновременно, попасть туда можно будет в порядке живой очереди, далее посетителей ждёт разделение на группы, к каждой из которых будет закреплён свой куратор.

Отмечается, что на встрече блогеры «поделятся нюансами удачных съемок, подскажут лайфхаки по созданию красивых кадров, отработают вместе с участниками встречи полученные на практике азы городских фотосессий».

Столичный фестиваль «Цветочный джем» продлится до 11 сентября.