Аллерголог Попович: оказывая первую помощь при укусе насекомого, следует учитывать наличие аллергической реакции

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30 июля 2022, 09:17

Peter Zschunke/dpa, globallookpress.com

В беседе с RT врач Попович заявил, что при оказании «первой помощи» пострадавшему от укуса нужно учитывать разные факторы, в том числе индивидуальную непереносимость в виде аллергической реакции.

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал о реакции организма на укусы насекомых, а также о мерах «первой помощи» после укуса.

Особую опасность, по мнению аллерголога, представляют «жалящие насекомые», в группу которых входят осы, пчёлы и шершни. Одно из последствий укуса этого насекомого — анафилактический шок.

Так, в качестве оказания первой помощи, Попович рекомендовал обработать пораженное место антисептиком, а также приложить холод. Учитывая аллергическую реакцию у человека, следует дать антигистаминный препарат.



«Если раньше наблюдали сильные реакции на укусы, лучше сходить к аллергологу, чтобы получить подробные рекомендации, какие средства заранее при себе иметь и какие меры помощи самому себе оказать», — заключил Попович.