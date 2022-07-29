Игорь Брынцалов проверил ход капитального ремонта ступинской школы

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29 июля 2022, 16:13

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы в рамках рабочего визита в городской округ Ступино посетил МБОУ «СОШ №1», в которой завершаются работы по капитальному ремонту.



В Московской области ведутся масштабные работы по капительному ремонту и строительству новых образовательных учреждений. В городском округе Ступино в этом году в программу капремонта попала школа №1. Она ведет свою историю с 1939 года, и сегодня ее приводят в соответствие с самыми современными стандартами образовательных учреждений.

В настоящий момент на объекте производится замена кровли, устройство полов, стен и потолков, замена всех инженерных коммуникаций – водоснабжения, отопления, водоотведения, вентиляции и т.д. А также идут работы по отделке фасада.

«Из всех школ, которые я уже видел, здесь самая высокая степень готовности объекта. Уверен, что к 25 августа все работы будут закончены и 1 сентября здесь будет праздник для детей и родителей. Ученики войдут в совершенно новую школу – красивую, современную, с новой мебелью. Вместо буфета будет полноценный пищеблок, в котором будут готовить школьное питание, значительно расширен зал, где кушают ребята. Здесь будет все, что нужно для полноценного и комфортного обучения», – отметил Игорь Брынцалов.

Все работы проходят в постоянном контакте с родителями учеников. По их просьбе, после окончания ремонтных работ в здании школы, будет проведено благоустройство школьной территории – здесь сделают новое ограждение и освещение.

«Мы пообщались с родителями и приняли решение, что в следующем году во всех школах, где будет проводиться капремонт, будет проходить и благоустройство территории», – добавил лидер подмосковных единороссов.

По инициативе «Единой России» в Московской области реализуется президентский проект по капитальному ремонту школ. В этом году в стадии проектирования и строительства в регионе находится 79 объектов общего образования.