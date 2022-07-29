В Челябинской области вырос спрос на курьеров и сельхозработников

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

29 июля 2022, 13:21 Анна Семенова

Курьер - самая востребованная профессия за последние несколько лет. Фото: ru.freepik.com

Анализ составили специалисты Контрольно-счетной палаты.

Рейтинг самых востребованных сегодня профессий составили, опираясь на исследования рекрутинговых агентств. Оказалось, что легче всего работу сегодня найти доставщикам и курьерам, спрос на них в июне вырос сразу на 68%.

Вторая по популярности вакансия – специалист в сфере сельского хозяйства. Скоро сбор урожая и спрос на дополнительные руки вырос на 55%.

На третьем месте – стратегическое развитие и консалтинговые услуги, здесь вакансий стало больше на 52%.

Четвертую строчку заняли специалисты по закупкам (спрос вырос на 44%).

Айтишники – лишь на пятом месте. То ли компании уже набрали необходимое количество светлых голов, то ли сказывается пора отпусков, когда задачи по импортозамещению и разработкам решают отложить до осени. Так или иначе, но спрос на компьютерных гениев вырос лишь на 34%.

Были и профессии, которые стали требоваться меньше, чем раньше. В их числе работники сферы образования, кадровики и HR-специалисты, маркетологи и рекламщики.

Кстати, в региональном минэкономразвития сообщили, что с начала 2022 года зарплата южноуральцев выросла на 13,2% и составила в среднем 47 417 рублей.