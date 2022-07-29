Тренер Кобелев: кажется, Кокорин не рвётся в Россию

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что футболист «Фиорентины» Александр Кокорин не планирует возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в интервью для RT.
«Мне почему-то кажется, Александр сам не рвётся домой и не прочь остаться в Италии», - поделился он.
Тренер также добавил, что не исключает варианта перехода футболиста в другие европейские страны, Ближний Восток или Китай.
Кроме того, Кокорин может продолжить играть за «Фиорентину» до прекращения контракта.
Эксперт считает, что в теме перехода игрока в другие клубы есть много вопросов, «не связанных с футболом».
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