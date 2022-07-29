Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Тренер Кобелев: кажется, Кокорин не рвётся в Россию

, 13:30 Источник: RT

Тренер Кобелев: кажется, Кокорин не рвётся в Россию
Футболист Александр Кокорин, Stupnikov Alexander/ globallookpress.com

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что футболист «Фиорентины» Александр Кокорин не планирует возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в интервью для RT.

«Мне почему-то кажется, Александр сам не рвётся домой и не прочь остаться в Италии», - поделился он.

Тренер также добавил, что не исключает варианта перехода футболиста в другие европейские страны, Ближний Восток или Китай.

Кроме того, Кокорин может продолжить играть за «Фиорентину» до прекращения контракта.

Эксперт считает, что в теме перехода игрока в другие клубы есть много вопросов, «не связанных с футболом».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram