В Латвии усилились конфликты на национальной почве

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29 июля 2022, 13:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии в последнее время усилились конфликты на национальной почве. То, что их провоцирует правительство – факт! Видимо, руководство страны и правящие партии хотят довести людей до «ручки»…

Буквально за пару дней, Латвию «накрыли» конфликты на национальной почве – скандалы, публичные оскорбления, изгнание нелояльных из Латвии. И во всем этом участвуют правящие националисты.

Балтийское бюро «АН» 28 июля сообщало, как депутат-националист Имант Парадниекс отыгрался на продавщице-узбечке, которая попросила повторить его заказ по-русски. Сегодня эта женщина была вынуждена уехать из Латвии, потому как на нее возбудили уголовное дело.

Не успели латвийские СМИ «отойти» от этого скандала, как возник другой! Это случилось в транспорте! Дама обратилась к водителю общественного транспорта с вопросом на русском языке – водитель сперва высмеял ее, а потом ответил – «Русская, иди на х…»

Понятно, что этот конфликт стал достоянием общественности! Руководство общественным транспортом «Ригас сатиксме» так прокомментировало ситуацию: «Наша позиция в таких случаях неизменна – водитель не имеет право грубо и неподобающе относиться к клиентам. Будет проведена проверка».

К делу подключился депутат Нацблока Имант Парадниекс, тот самый, который выгнал продавщицу из Латвии. Он заявил, что «дама сама должна извиниться за то, что обратилась на русском языке к водителю. Почему водитель должен знать русский язык?»

Вы только вдумайтесь, дорогие читатели – извиниться за русский язык!!! Что происходит? Никто не говорит о том, что если ты живешь постоянно в Латвии, то можешь обойтись без государственного языка - нет! Но дело же не в языке, а в ненависти к русским! Идет реальное психологическое истребление русскоязычных в «демократической» Латвии! И потворствуют этому правящие политики, которые разжигают межнациональную рознь!

Но и русскоязычные отстаивают своё право! Титульные получают в ответ – очередной конфликт произошел в общественном месте, когда латышка сделала замечание русскоязычной, что та говорит на родном языке с дворником… В ответ получила: «Не вмешивайтесь в разговор! Вы кто такая! Хотите сказать – говорите по-русски! Не хочешь? Ты, т@ь русский язык забыла? Ну, подойди ближе – напомню. Боишься, т@».

В отличие от предыдущего конфликта, полиция Риги вмешалась – мол, такое не должно сходить с рук! А, где же были доблестные стражи правопорядка, когда «на х..» посылали русскую женщину?

И в этот конфликт вмешался националист-нацист, депутат Сейма Янис Домбрава – «не будет никакой терпимости к таким рашистам, сделаю все возможное, чтобы ее выдворили из Латвии, и она получила реальный срок».

Открыто и не стесняясь правящие нацисты говорят об этом!

Еще месяц назад я была уверена, что латыши и русские найдут общий язык – живем же в одной стране! И нужно жить, находить точки соприкосновения! В скандалах долго не протянешь, но… Сейчас я уверена, что ситуация усугубляется – лучше не будет! Пока только психологически, хамски националисты издеваются над русскими Латвии, но предвижу, основываясь на историю Латвии, в ближайшем будущем начнут физически издеваться над русскоговорящими Латвии. История имеет свойство повторяться! И дело не в языке! Главное то, что ты – русский!

Кто это остановит? Обратимся к истории! Ответьте, дорогие читатели, какое государство остановило режим Третьего Рейха в 1945 году? И только Россия может остановить сегодня нацистский беспредел, потому как Европу устраивает то, что латышские легионеры СС маршируют в центре Риги, а русских начали выселять из страны, где они родились и открыто угрожают тюрьмой!

Могу точно сказать, что русские Латвии сейчас просто терпят и надеются на Россию! Точно!