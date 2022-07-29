Мосты в Приморском крае восстанавливают сразу в нескольких муниципалитетах

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29 июля 2022, 08:12

фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Мосты на дорогах Приморского края планово ремонтируют в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы. Сейчас работы по восстановлению переправ ведутся в оперативном порядке на 20 мостах, причём на большинстве ремонт уже завершён, отмечают в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Сразу четыре моста восстанавливают в Хасанском муниципальном округе. Здесь на расположенных на подъезде к Хасану на автодороге Раздольное – Хасан сооружениях подрядчик закончил демонтаж конструкций, подготовку стройплощадок, отсыпку объездов из щебня.

Директор подрядной организации – компании «Магистраль» Виктор Корочин рассказывает, что ремонт ведётся согласно графикам.

«На четырёх мостах уже выполнили погружение свай, готовимся к омоноличиванию ригелей», – уточняет он.

На севере Приморья, в Кавалеровском муниципальном округе на автодороге Осиновка – Рудная Пристань ремонтом моста занят подрядчик – АО «АСО №1». Как сообщают в компании, на объект уже завезено 90процентов материалов, работы выполняются в полном объёме. Проблему ремонтникам доставил лишь старый слой гидроизоляции, его обнаружили на бетонных плитах при снятии асфальта. Теперь, прежде чем заняться устройством новой гидроизоляции, необходимо полностью удалить старый слой гудрона.

Идёт ремонт мостов и в Пограничном муниципальном округе. К концу текущего года планируется отремонтировать восемь мостовых сооружений и около 100 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Ситуация с мостовыми сооружениями в крае стоит на особом контроле», – заверили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья.