Депутат Госдумы Сухарев предложил упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил уменьшить необходимый срок трудовой деятельности в России перед получением гражданства для иностранный квалифицированных специалистов. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Сухарев отметил, что на сегодняшний день уже есть перечень профессий, на представителей которых распространяется упрощенное получение гражданство. Однако законодательство требует от них осуществления трудовой деятельности в России по профессии не менее года.
Депутат предлагает сократить этот срок до трех или шести месяцев «по аналогии с испытательным сроком, установленным трудовым законодательством, с последующим правом иностранных граждан и лиц без гражданства подачи заявления на приём в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке».
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